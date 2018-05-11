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08:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области большегруз сбил мужчину

ДТП произошло в Красноармейском районе.

В четверг, 10 мая, около 17:00 на 9 км автодороги «Кировский-Гражданский» произошло ДТП со смертельным исходом. Грузовик МАЗ насмерть сбил мужчину, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

— Водитель 1965 года рождения за рулем грузовика МАЗ в составе с прицепом, двигаясь со стороны поселка Кировский допустил наезд на пешехода 1975 года рождения, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина вышел на дорогу из-за припаркованных на обочине автомобилей. В результате полученных травм, пострадавший скончался в лечебном заведении.

Сейчас правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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