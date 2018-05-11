В Самарской области большегруз сбил мужчину
ДТП произошло в Красноармейском районе.
ДТП произошло в Красноармейском районе.
В четверг, 10 мая, около 17:00 на 9 км автодороги «Кировский-Гражданский» произошло ДТП со смертельным исходом. Грузовик МАЗ насмерть сбил мужчину, сообщает
— Водитель 1965 года рождения за рулем грузовика МАЗ в составе с прицепом, двигаясь со стороны поселка Кировский допустил наезд на пешехода 1975 года рождения, — говорится в сообщении.
По предварительным данным, мужчина вышел на дорогу
Сейчас правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.