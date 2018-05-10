Бывшему губернатору разрешили преподавать
Приговор Никите Белых вступил в силу с небольшой скидкой.
Приговор Никите Белых вступил в силу с небольшой скидкой.
В четверг вступил в силу приговор
Никита Белых был осужден за получение €400 тыс. от владельца АО «Нововятский лыжный комбинат» (НЛК) и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания “Кировлес”» гражданина Германии Юрия Судгаймера. Деньги, по версии СКР, выплачивались главе региона в том числе за общее покровительство. Одновременно суд оправдал
В апелляционных жалобах осужденный и его защитники утверждали, что в указанные следствием дни встречи Никиты Белых с бизнесменом Судгаймером не могли состояться
Касаясь встречи Юрия Судгаймера с Никитой Белых 15 мая 2014 года, адвокат заявил, что в тот день Судгаймер не мог передавать его подзащитному деньги, поскольку «представлял губернатору директоров своих предприятий». «Они вместе обсудили развитие НЛК и управляющей компании, — отметил господин Грохотов, — поэтому трудно представить, чтобы Юрий Судгаймер передавал
Выступавший в режиме видеоконференции Никита Белых заявил, что в день задержания 24 июня 2016 года в ресторане Megu Lotte Hotel Moscow в отношении него была совершена провокация. «Они (сотрудники ФСБ.— “Ъ”) специально измазали спецсоставом ручку пакета, который вручил мне Судгаймер, — заявил осужденный, — от этого мои руки и светились, хотя никаких денег я не видел и не касался их». По поводу якобы созданных за взятки «особых условий» предприятиям Юрия Судгаймера Никита Белых заявил, что «все решения о включении их в программу приоритетного инвестиционного развития обсуждались в правительстве коллегиально. И что? Все их руководители взятки платили? Абсурд!».
В итоге тройка судей согласилась с мнением представителя Генпрокуратуры, просившей оставить приговор в силе.
В ближайшее время осужденного отправят в колонию, где перед ним за необоснованное уголовное преследование по части взяточных эпизодов должен извиниться прокурор. «Сумму компенсации мы еще не обсуждали, поскольку этот вопрос не являлся для нас приоритетным», — сказал «Ъ» адвокат Грохотов.
Алексей Соковнин