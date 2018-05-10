Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Сын Анастасии Стоцкой получил серьезную травму
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
Мировые бренды заработали миллионы на женах британских принцев
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Эксперт: Асад ответом на оскорбление "положил Трампа на лопатки"
Медведев сказал об увеличении пенсионного возраста
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Команда США лишь в овертайме обыграла сборную Латвии на ЧМ
В команде Сироткина начались зачистки: интриги Гран-при Испании
Любимые туфли Мадонны из 90-х перевыпустили
20-летний сын Максима Фадеева вырос копией отца
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Пользу грецких орехов подтвердили научно
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
22:55 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Бывшему губернатору разрешили преподавать

Приговор Никите Белых вступил в силу с небольшой скидкой.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В четверг вступил в силу приговор экс-губернатору Кировской области Никите Белых, осужденному Пресненским райсудом Москвы на восемь лет строгого режима за взяточничество. По данным СКР и суда, в 2013—2016 годах чиновник получил от бизнесмена-лесопромышленника Юрия Судгаймера €400 тыс. за общее покровительство в бизнесе. Адвокаты обжаловали приговор, заявляя, что в отношении их клиента была провокация, но добились в Мосгорсуде лишь разрешения господину Белых преподавать на госслужбе после отсидки.

Никита Белых был осужден за получение €400 тыс. от владельца АО «Нововятский лыжный комбинат» (НЛК) и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания “Кировлес”» гражданина Германии Юрия Судгаймера. Деньги, по версии СКР, выплачивались главе региона в том числе за общее покровительство. Одновременно суд оправдал экс-губернатора в получении €200 тыс. от первого владельца этих предприятий Альберта Ларицкого. За это обвинение господин Белых получил право на реабилитацию.

Читайте также
Агентство «Москва»: сумма ущерба по делу о растрате в Роскомнадзоре превысила 58 млн рублей

В апелляционных жалобах осужденный и его защитники утверждали, что в указанные следствием дни встречи Никиты Белых с бизнесменом Судгаймером не могли состояться из-за занятости губернатора текущими делами. Так, первая встреча Юрия Судгаймера с Никитой Белых 5 марта 2014 года, на которой предприниматель якобы обсуждал выплату денег, по версии защиты, не подтверждалась записями в электронном журнале посещений. По словам адвоката Андрея Грохотова, в журнале отмечали, кто шел к губернатору по предварительной записи и тех, кого встречала секретарь. «Но факта посещения Судгаймером Никиты Юрьевича (Белых.— “Ъ”) именно 5 марта 2014 года не зафиксировано», — отметил он. При этом защитник уточнил, что «не было зафиксировано и фактов созвона между ними, что было отражено в распечатке телефонных соединений, представленной обвинением в Пресненском суде».

Касаясь встречи Юрия Судгаймера с Никитой Белых 15 мая 2014 года, адвокат заявил, что в тот день Судгаймер не мог передавать его подзащитному деньги, поскольку «представлял губернатору директоров своих предприятий». «Они вместе обсудили развитие НЛК и управляющей компании, — отметил господин Грохотов, — поэтому трудно представить, чтобы Юрий Судгаймер передавал какие-либо деньги губернатору в его резиденции в присутствии двух свидетелей».

Читайте также
Росфинмониторинг выявил сомнительные операции чиновников на миллиарды рублей

Выступавший в режиме видеоконференции Никита Белых заявил, что в день задержания 24 июня 2016 года в ресторане Megu Lotte Hotel Moscow в отношении него была совершена провокация. «Они (сотрудники ФСБ.— “Ъ”) специально измазали спецсоставом ручку пакета, который вручил мне Судгаймер, — заявил осужденный, — от этого мои руки и светились, хотя никаких денег я не видел и не касался их». По поводу якобы созданных за взятки «особых условий» предприятиям Юрия Судгаймера Никита Белых заявил, что «все решения о включении их в программу приоритетного инвестиционного развития обсуждались в правительстве коллегиально. И что? Все их руководители взятки платили? Абсурд!».

В итоге тройка судей согласилась с мнением представителя Генпрокуратуры, просившей оставить приговор в силе.

При этом решение суда первой инстанции было немного смягчено — с экс-губернатора сняли ограничение в занятии им государственных должностей в сфере образования после выхода на свободу.

В ближайшее время осужденного отправят в колонию, где перед ним за необоснованное уголовное преследование по части взяточных эпизодов должен извиниться прокурор. «Сумму компенсации мы еще не обсуждали, поскольку этот вопрос не являлся для нас приоритетным», — сказал «Ъ» адвокат Грохотов.

Алексей Соковнин

 В Сирии потерпел катастрофу российский вертолет Ка-52
Как и с кем Владимир Путин на этот раз прошел по Красной площади
Меркель заявила о невозможности полагаться на защиту США
Найдено секретное хранилище биткоинов с миллиардами долларов
Россия и Чехия играют вничью после второго периода в матче ЧМ
Из-за санкций Олег Дерипаска отказался от трех бизнес-джетов
Нереальная красота: как digital-модели покоряют мир
Кирилл Клейменов больше не будет вести программу «Время»
Россия может ограничить ввоз томатов и огурцов из Армении
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Решающий день для Манчини В пятницу юрист главного тренера «Зенита» проведет переговоры с руководством клуба по поводу досрочного прекращения действия контракта итальянца
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне Второй день Каннского фестиваля ознаменовался премьерой фильма Кирилла Серебренникова «Лето»
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В Москве построят горнолыжный курорт
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь