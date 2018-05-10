Бывшему губернатору разрешили преподавать

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В четверг вступил в силу приговор экс-губернатору Кировской области Никите Белых, осужденному Пресненским райсудом Москвы на восемь лет строгого режима за взяточничество. По данным СКР и суда, в 2013—2016 годах чиновник получил от бизнесмена-лесопромышленника Юрия Судгаймера €400 тыс. за общее покровительство в бизнесе. Адвокаты обжаловали приговор, заявляя, что в отношении их клиента была провокация, но добились в Мосгорсуде лишь разрешения господину Белых преподавать на госслужбе после отсидки.

Никита Белых был осужден за получение €400 тыс. от владельца АО «Нововятский лыжный комбинат» (НЛК) и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания “Кировлес”» гражданина Германии Юрия Судгаймера. Деньги, по версии СКР, выплачивались главе региона в том числе за общее покровительство. Одновременно суд оправдал экс-губернатора в получении €200 тыс. от первого владельца этих предприятий Альберта Ларицкого. За это обвинение господин Белых получил право на реабилитацию.

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В апелляционных жалобах осужденный и его защитники утверждали, что в указанные следствием дни встречи Никиты Белых с бизнесменом Судгаймером не могли состояться из-за занятости губернатора текущими делами. Так, первая встреча Юрия Судгаймера с Никитой Белых 5 марта 2014 года, на которой предприниматель якобы обсуждал выплату денег, по версии защиты, не подтверждалась записями в электронном журнале посещений. По словам адвоката Андрея Грохотова, в журнале отмечали, кто шел к губернатору по предварительной записи и тех, кого встречала секретарь. «Но факта посещения Судгаймером Никиты Юрьевича (Белых.— “Ъ”) именно 5 марта 2014 года не зафиксировано», — отметил он. При этом защитник уточнил, что «не было зафиксировано и фактов созвона между ними, что было отражено в распечатке телефонных соединений, представленной обвинением в Пресненском суде».



Касаясь встречи Юрия Судгаймера с Никитой Белых 15 мая 2014 года, адвокат заявил, что в тот день Судгаймер не мог передавать его подзащитному деньги, поскольку «представлял губернатору директоров своих предприятий». «Они вместе обсудили развитие НЛК и управляющей компании, — отметил господин Грохотов, — поэтому трудно представить, чтобы Юрий Судгаймер передавал какие-либо деньги губернатору в его резиденции в присутствии двух свидетелей».

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Выступавший в режиме видеоконференции Никита Белых заявил, что в день задержания 24 июня 2016 года в ресторане Megu Lotte Hotel Moscow в отношении него была совершена провокация. «Они (сотрудники ФСБ.— “Ъ”) специально измазали спецсоставом ручку пакета, который вручил мне Судгаймер, — заявил осужденный, — от этого мои руки и светились, хотя никаких денег я не видел и не касался их». По поводу якобы созданных за взятки «особых условий» предприятиям Юрия Судгаймера Никита Белых заявил, что «все решения о включении их в программу приоритетного инвестиционного развития обсуждались в правительстве коллегиально. И что? Все их руководители взятки платили? Абсурд!».



В итоге тройка судей согласилась с мнением представителя Генпрокуратуры, просившей оставить приговор в силе.

При этом решение суда первой инстанции было немного смягчено — с экс-губернатора сняли ограничение в занятии им государственных должностей в сфере образования после выхода на свободу.