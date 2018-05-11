В Уфе пропал 22-летний Айнур Умикамалов
УФА, 11 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе ищут молодого человека 1996 года рождения. Об этом сообщает группа «Поиск детей — Уфа (Башкортостан)».
УФА, 11 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе ищут молодого человека 1996 года рождения. Об этом сообщает группа «Поиск детей — Уфа (Башкортостан)».
Умикамалов Айнур Филюсович пропал в минувшее воскресенье — около семи часов вечера ушел гулять в районе «Старт» и не вернулся.
Приметы: рост около 175 см, худощавого телосложения, волосы
Особые приметы: тату на правой руке в виде портрета Гагарина, а также на запястье тату в виде римских цифр.
Был одет: синяя олимпийка фирмы Reebok, трико синие Adidas (либо джинсы, рваные на коленях).
Был с собакой, породы такса, рыжего цвета.
Просят всех, кто обладает
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