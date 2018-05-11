В Уфе пропал 22-летний Айнур Умикамалов

Умикамалов Айнур Филюсович пропал в минувшее воскресенье — около семи часов вечера ушел гулять в районе «Старт» и не вернулся.

Приметы: рост около 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые.

Особые приметы: тату на правой руке в виде портрета Гагарина, а также на запястье тату в виде римских цифр.

Был одет: синяя олимпийка фирмы Reebok, трико синие Adidas (либо джинсы, рваные на коленях).

Был с собакой, породы такса, рыжего цвета.

Просят всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, обратиться по телефону: полиция: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных).