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12:28 (мск), источник: RTVi

За последние восемь месяцев в Мексике убили почти сто политиков

В общей сложности 93 политика — из них 15 за последний месяц — были убиты в Мексике в преддверии всеобщих выборов, которые должны состояться в стране 1 июля. Об этом со ссылкой на Рубена Саласара, директора аналитического агентства Etellekt, 10 мая написала газета Clarin.

Источник: AP 2018

По мнению Саласара, нынешний разгул насилия накануне выборов — самый кровопролитный в истории страны с 1994 года. В 1994 году в Мексике убили Луиса Дональдо Колосио, кандидата в президенты от Институциональной революционной партии, а в 2010 году был убит Родольфо Торре Канту, губернатор провинции Тамаулипас от правящей партии.

29 из мексиканских политиков, убитых в период с 8 сентября 2017 года по 8 мая, собирались баллотироваться на выборы, а еще шесть человек уже зарегистрировались в качестве кандидатов.

Среди жертв убийц — 12 мэров городов. Четверо из них собирались баллотироваться или уже зарегистрировались кандидатами на предстоящих выборах. .

66% процентов убийств произошли по примерно одному сценарию: группы вооруженных людей стреляли в политиков, при этом часто методы убийств были жестоки, перед смертью людей пытали.

Предстоящие в июле всеобщие выборы проходят в Мексике в обстановке беспрецедентного насилия: в 2017 году в стране были убиты не меньше 29 тысяч человек, это рекорд за последние 20 лет.
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Всеобщие выборы пройдут в Мексике 1 июля. Будут избраны президент, 500 депутатов Конгресса и 128 членов Сената. Еще пройдут выборы восьми губернаторов, губернатора Мехико, местных депутатов и около 1600 мэров городов.

Избранные в этот день депутаты, сенаторы и президент смогут в будущем избираться на второй срок — впервые в истории Мексики. Впрочем, действующий президент Энрике Пенья Ньето не сможет баллотироваться на второй срок в соответствии с конституцией страны.

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