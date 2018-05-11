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03:30 (мск), источник: ДЕЙТА

Матрац стал причиной несчастья в одном из домов Владивостока

Матрац стал причиной пожара во Владивостоке, об этом DEITA. RU сообщили в ГУ МЧС России по Приморью.

Возгорание произошло днем в квартире дома по улице Давыдова. Пожарные прибыли на вызов уже через пять минут и сразу же приступили к тушению. Несмотря на сильное задымление, пожар локализовали достаточно быстро.

Погибших и пострадавших нет. Точные причины пожара устанавливаются.

Таисия Масина.

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