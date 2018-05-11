«Сумму» переквалифицировали в сообщество
Предъявлено обвинение братьям Магомедовым.
Предъявлено обвинение братьям Магомедовым.
Как стало известно «Ъ», МВД России предъявило совладельцам группы «Сумма» Зиявудину и Магомеду Магомедовым обвинения в организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств. Свою вину братья не признали. Следствие между тем уже нашло первых участников предполагаемого ОПС.
Сотрудники ФСБ и ГУЭБиПК МВД задержали братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также
Однако дожидаться истечения данного срока следователь Будило не стал.
Из фабулы обвинения, по данным источников «Ъ» в правоохранительных органах, следовало, что Зиявудин Магомедов, являясь лидером ОПС, отвечал в нем за экономику, а его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. Их ближайшим соратником при этом, по версии следствия, выступал Артур Максидов.
Два инкриминируемых эпизода, по данным следствия, были связаны с подготовкой чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом в России.
Как считают в следственном департаменте МВД, братья Магомедовы через компанию «Глобалэлектросервис», которая входит в группу «Сумма», организовали хищение бюджетных средств, выделенных по госконтракту под строительство футбольного стадиона на острове Октябрьский. По версии следствия, песок, завезенный на остров «Глобалэлектросервисом», оказался более дешевым и менее качественным, а компания благодаря этому получила 500 млн руб. Еще 650 млн руб., как считает следствие, бизнесменам Магомедовым и Артуру Максидову принесли махинации с обустройством возглавляемой последним компанией острова Крестовский, где построена «Зенит-Арена».
В частности, они обратили внимание следователя на то, что руководство «Суммы» само выявило нарушения в инкриминируемом братьям эпизоде с хищениями в Объединенной зерновой компании, совладельцем которой является группа. По этому поводу было направлено и заявление в правоохранительные органы. Кроме того, следователю якобы было сообщено, что результаты
30 марта истекает срок ареста троих предполагаемых организаторов ОПС и следствие вскоре обратится в Тверской райсуд с ходатайством о его продлении. Ранее, напомним, суд отклонил предложенный братьями Магомедовыми залог в 2,5 млрд руб.
Одновременно, по данным «Ъ», следствие озаботилось поисками участников ОПС. В ближайшее время соответствующие обвинения (ч. 2 ст. 210 УК РФ) следственный департамент МВД собирается предъявить предполагаемым соучастникам аферы в Калининграде: директору дирекции строительства объектов Востока ОАО «Глобалэлектросервис» Хачиму Эристову,
Николай Сергеев, Сергей Машкин