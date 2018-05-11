«Сумму» переквалифицировали в сообщество

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», МВД России предъявило совладельцам группы «Сумма» Зиявудину и Магомеду Магомедовым обвинения в организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств. Свою вину братья не признали. Следствие между тем уже нашло первых участников предполагаемого ОПС.

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Сотрудники ФСБ и ГУЭБиПК МВД задержали братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также экс-главу компании «Интэкс» Артура Максидова еще 30 марта этого года. В тот же день всем троим следователь следственного департамента МВД Николай Будило объявил, что они являются подозреваемыми в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК (организация преступного сообщества, особо крупных растрат и мошенничества). На следующий день все трое были арестованы постановлениями Тверского райсуда. Подозрения в ОПС позволяли следствию не торопиться с предъявлением фигурантам обвинений — Уголовно-процессуальный кодекс отводит на это 45 суток с момента заключения под стражу.



Однако дожидаться истечения данного срока следователь Будило не стал.

На днях всем трем фигурантам он предъявил официальные обвинения, после чего допросил их в новом процессуальном статусе.

Из фабулы обвинения, по данным источников «Ъ» в правоохранительных органах, следовало, что Зиявудин Магомедов, являясь лидером ОПС, отвечал в нем за экономику, а его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. Их ближайшим соратником при этом, по версии следствия, выступал Артур Максидов.

В обвинении говорилось о том, что братья Магомедовы организовали шесть эпизодов мошенничества и одну растрату, ущерб от которых превысил 2,5 млрд руб.

Два инкриминируемых эпизода, по данным следствия, были связаны с подготовкой чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом в России.

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Как считают в следственном департаменте МВД, братья Магомедовы через компанию «Глобалэлектросервис», которая входит в группу «Сумма», организовали хищение бюджетных средств, выделенных по госконтракту под строительство футбольного стадиона на острове Октябрьский. По версии следствия, песок, завезенный на остров «Глобалэлектросервисом», оказался более дешевым и менее качественным, а компания благодаря этому получила 500 млн руб. Еще 650 млн руб., как считает следствие, бизнесменам Магомедовым и Артуру Максидову принесли махинации с обустройством возглавляемой последним компанией острова Крестовский, где построена «Зенит-Арена».

По данным «Ъ», никто из троих предполагаемых организаторов ОПС свою вину не признал.

В частности, они обратили внимание следователя на то, что руководство «Суммы» само выявило нарушения в инкриминируемом братьям эпизоде с хищениями в Объединенной зерновой компании, совладельцем которой является группа. По этому поводу было направлено и заявление в правоохранительные органы. Кроме того, следователю якобы было сообщено, что результаты оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ и МВД, которые легли в основу обвинения, не подтверждаются оценками экспертов. При этом защитники обвиняемых от комментариев «Ъ» воздержались. В частности, адвокат Александр Гофштейн, представляющий Зиявудина Магомедова, мотивировал это подпиской о неразглашении, данной следствию.

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