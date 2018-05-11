Юный узбек ограбил общительного туриста во Владивостоке

Полицейские задержали уроженца Узбекистана по подозрению в грабеже во Владивостоке.

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД по Владивостоку (Ленинский район) обратился мужчина, приехавший на отдых. Турист заявил, что его ограбили.

На место прибыли сотрудники полиции. Они опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что ночью к туристу подошел злоумышленник завязал с ним знакомство, после чего отнял сумку и скрылся. Ориентировку с приметами подозреваемого немедленно передали наружным нарядам полиции.

Вскоре по подозрению в грабеже полицейские задержали 18-летнего уроженца Узбекистана. В отделе полиции подозреваемый признался в содеянном.