Юный узбек ограбил общительного туриста во Владивостоке
Вскоре по подозрению в грабеже полицейские задержали 18-летнего уроженца Узбекистана, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Вскоре по подозрению в грабеже полицейские задержали 18-летнего уроженца Узбекистана, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Полицейские задержали уроженца Узбекистана по подозрению в грабеже во Владивостоке.
В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД по Владивостоку (Ленинский район) обратился мужчина, приехавший на отдых. Турист заявил, что его ограбили.
На место прибыли сотрудники полиции. Они опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что ночью к туристу подошел злоумышленник завязал с ним знакомство, после чего отнял сумку и скрылся. Ориентировку с приметами подозреваемого немедленно передали наружным нарядам полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает до четырех лет общего режима. Молодой узбек взят под стражу, его отрабатывают на причастность к другим преступлениям.