Больше 750 укусов клещей зафиксировали в Хабаровском крае

Источник: РИА "Новости"

Пик пришёлся на прошлую неделю. По информации министерства здравоохранения края, с 30 апреля по 6 мая за медицинской помощью к врачам обратились 272 пострадавших от клещей, из них 133 — дети. Больше всего случаев укуса зарегистрировано в Хабаровске — 482, в Комсомольске-на-Амуре зафиксировали 64 случая, в Амурском и имени Лазо районах — по 40 и 35 соответственно. Также пострадали жители Хабаровского, Вяземского, Бикинского, Советско-Гаванского, Нанайского, Ванинского, Солнечного, Верхнебуреинского, Комсомольского и Ульчского районов. Серопрофилактику получили 152 человека, в том числе 125 детей.

«Для проведения экстренной иммунопрофилактики против клещевого энцефалита за счёт краевых средств было закуплено восемь тысяч доз иммуноглобулина человека на сумму 4,34 миллиона рублей. Получить бесплатную вакцину могут дети в возрасте до 18 лет, взрослым серопрофилактика делается за счёт их личных средств. Иммуноглобулин можно приобрести в аптечной сети края», — отметили в ведомстве.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, чтобы обезопасить себя от укусов клещей при посещении лесопарковых зон, специалисты рекомендуют использовать репелленты, надевать защитную одежду. В случае обнаружения клеща стоит обратиться за помощью к врачам. Исследование клещей проводится в Хабаровском НИИ эпидемиологии и микробиологии и составляет 400 рублей.