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03:32 (мск), источник: Восток Медиа

Больше 750 укусов клещей зафиксировали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае с начала сезона специалисты зарегистрировали уже свыше 750 случаев укуса клещей, из них 858 отмечено у детей. Экстренную профилактику против энцефалита прошли 363 жителя региона.

Источник: РИА "Новости"

Пик пришёлся на прошлую неделю. По информации министерства здравоохранения края, с 30 апреля по 6 мая за медицинской помощью к врачам обратились 272 пострадавших от клещей, из них 133 — дети. Больше всего случаев укуса зарегистрировано в Хабаровске — 482, в Комсомольске-на-Амуре зафиксировали 64 случая, в Амурском и имени Лазо районах — по 40 и 35 соответственно. Также пострадали жители Хабаровского, Вяземского, Бикинского, Советско-Гаванского, Нанайского, Ванинского, Солнечного, Верхнебуреинского, Комсомольского и Ульчского районов. Серопрофилактику получили 152 человека, в том числе 125 детей.

«Для проведения экстренной иммунопрофилактики против клещевого энцефалита за счёт краевых средств было закуплено восемь тысяч доз иммуноглобулина человека на сумму 4,34 миллиона рублей. Получить бесплатную вакцину могут дети в возрасте до 18 лет, взрослым серопрофилактика делается за счёт их личных средств. Иммуноглобулин можно приобрести в аптечной сети края», — отметили в ведомстве.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, чтобы обезопасить себя от укусов клещей при посещении лесопарковых зон, специалисты рекомендуют использовать репелленты, надевать защитную одежду. В случае обнаружения клеща стоит обратиться за помощью к врачам. Исследование клещей проводится в Хабаровском НИИ эпидемиологии и микробиологии и составляет 400 рублей.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что, по прогнозам специалистов, численность клещей в крае в 2018 году будет высокой. Всего регион закупил больше 80 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита, потратив свыше 48 миллионов рублей. Однако для взрослых препарат пришёл с задержкой, поэтому прививочная кампания стартовала позже обычного. К концу апреля прививку против клещевого вирусного энцефалита получили уже больше 110 тысяч жителей региона, из них 47 503 ребёнка — это 98% от плана по краю.

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