Школьник сорвался со скалы на Шаморе
В больницу Владивостока обратился 15-летний школьник, получивший травмы во время отдыха на Шаморе, сообщает DEITA. RU. По словам самого пострадавшего, он потерял равновесие и сорвался со скалы.
В больницу Владивостока обратился 15-летний школьник, получивший травмы во время отдыха на Шаморе, сообщает DEITA. RU. По словам самого пострадавшего, он потерял равновесие и сорвался со скалы.
Врачи диагностировали у пострадавшего ушибы мягких тканей, а также закрытый перелом ноги.
Школьнику оказали необходимую помощь, а по факту несчастного случая сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Игорь Бегунов.