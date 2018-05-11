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03:39 (мск), источник: ДЕЙТА

Школьник сорвался со скалы на Шаморе

В больницу Владивостока обратился 15-летний школьник, получивший травмы во время отдыха на Шаморе, сообщает DEITA. RU. По словам самого пострадавшего, он потерял равновесие и сорвался со скалы.

Врачи диагностировали у пострадавшего ушибы мягких тканей, а также закрытый перелом ноги.

Школьнику оказали необходимую помощь, а по факту несчастного случая сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Игорь Бегунов.

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