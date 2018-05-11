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03:44 (мск), источник: VLADNEWS

Лёгкие деньги могут обернуться для жительницы Приморья тюрьмой

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники полиции задержали жительницу Партизанска, подозреваемую в хищении денежных средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

В полицию Партизанска обратился местный житель. Он забыл деньги в банкомате, и неизвестный присвоил их себе.

Полицейские опросили потерпевшего и возможных очевидцев. Было установлено, что 44-летний житель Партизанска решил снять деньги в банкомате, расположенном в магазине. После проведённой операции мужчина забрал карту и ушёл, забыв забрать деньги. Вскоре он вспомнил об оставленной сумме, но когда он вернулся, денег уже не было в терминале.

Полицейские задержали подозреваемую 54-летнюю местную жительницу.

В отделе полиции задержанная признала свою вину, пояснив, что похитила денежные купюры из терминала по причине сильного соблазна обладания легкими деньгами.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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