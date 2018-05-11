Массовое ночное ДТП со «скорой» в Приморье попало на видео
Кто виноват: ночной гонщик или сама бригада?
Кто виноват: ночной гонщик или сама бригада?
Массовое ночное ДТП в Находке, в котором пострадал автомобиль «скорой», попало на видео, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.
В результате удара автомобиль «скорой» останавливается на пешеходном переходе встречного направления движения, а Mitsubishi Pajero начинает двигаться задним ходом, совершив столкновение с иномаркой, остановившейся на перекрестке
В настоящее время все подробности произошедшего устанавливаются.