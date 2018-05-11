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03:51 (мск), источник: VLADNEWS

Массовое ночное ДТП со «скорой» в Приморье попало на видео

Кто виноват: ночной гонщик или сама бригада?

Во время загрузки произошла ошибка.

Массовое ночное ДТП в Находке, в котором пострадал автомобиль «скорой», попало на видео, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

На видеозаписи видно, как «скорая», двигаясь по третьей полосе с включенными проблесковыми маячкам, пересекает перекресток на запрещающий сигнал светофора, а в этот момент автомобиль Mitsubishi Pajero, не убедившись в безопасности своего маневра, выезжает на перекресток, где происходит столкновение с автомобилем медиков.

В результате удара автомобиль «скорой» останавливается на пешеходном переходе встречного направления движения, а Mitsubishi Pajero начинает двигаться задним ходом, совершив столкновение с иномаркой, остановившейся на перекрестке из-за запрещающего сигнала светофора.

В настоящее время все подробности произошедшего устанавливаются.

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