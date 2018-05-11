Массовое ночное ДТП со «скорой» в Приморье попало на видео

Массовое ночное ДТП в Находке, в котором пострадал автомобиль «скорой», попало на видео, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

На видеозаписи видно, как «скорая», двигаясь по третьей полосе с включенными проблесковыми маячкам, пересекает перекресток на запрещающий сигнал светофора, а в этот момент автомобиль Mitsubishi Pajero, не убедившись в безопасности своего маневра, выезжает на перекресток, где происходит столкновение с автомобилем медиков.