Пьяный хабаровчанин превысил скорость и сбил жителя Приморья

В тёмное время суток 54-летний житель краевой столицы двигался по центральной улице села Малиново на машине Honda CRV. Мужчина превысил безопасную скорость, в результате чего наехал на 62-летнего местного жителя, который вышел на проезжую часть. Стаж вождения водителя — 20 лет, сообщает пресс-служба управления МВД России по Приморскому краю.

Хабаровчанин пройдёт по административным делам за вождение в состоянии опьянения и за нарушение правил дорожного движения, которое повлекло причинение вреда здоровью потерпевшего, — следствие устанавливает степень ущерба. Также назначены экспертизы, по результатам которых правоохранители примут процессуальное решение.