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04:04 (мск), источник: Восток Медиа

Пьяный хабаровчанин превысил скорость и сбил жителя Приморья

Водитель из Хабаровска сбил местного жителя села Малиново в Дальнереченском районе Приморья. Мужчину госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Экспертиза установила, что житель дальневосточной столицы находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

В тёмное время суток 54-летний житель краевой столицы двигался по центральной улице села Малиново на машине Honda CRV. Мужчина превысил безопасную скорость, в результате чего наехал на 62-летнего местного жителя, который вышел на проезжую часть. Стаж вождения водителя — 20 лет, сообщает пресс-служба управления МВД России по Приморскому краю.

Хабаровчанин пройдёт по административным делам за вождение в состоянии опьянения и за нарушение правил дорожного движения, которое повлекло причинение вреда здоровью потерпевшего, — следствие устанавливает степень ущерба. Также назначены экспертизы, по результатам которых правоохранители примут процессуальное решение.

В случившемся виноват не только водитель «Хонды». Из-за нарушений в содержании улично-дорожной сети и несоответствии нормам ГОСТа стражи порядка направили предписания в адрес собственника автомобильной дороги. Его обяжут устранить недостатки и установить стационарное электрическое освещение.

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