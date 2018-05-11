Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
4-летний мальчик спас жизнь своим младшим братьям-близнецам
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске (фото)
Любимые туфли Мадонны из 90-х перевыпустили
Как разведчик с протезом стал легендойРусский Рэмбо и Человек-война — десятого мая Герою России, подполковнику ВДВ Анатолию Лебедю исполнилось бы 55 лет
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Украина решила наказать пограничников ФСБ
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Хет-трик Макдэвида принес сборной Канады крупную победу на ЧМ
Георгий Черданцев: Не завидую Черчесову — эта сборная слабейшая
Порошенко осудил «способ» России праздновать День Победы
Кто прошел в финал «Евровидения»
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
04:06 (мск), источник: VLADNEWS

У владивостокской «Почты России» украли крупную сумму

Преступница отправится в места лишения свободы на три года.

Источник: AP 2018

Во Владивостоке бывший главный бухгалтер филиала Почты России осуждена за хищение более 33 миллионов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Суд города Владивостока вынес приговор местной жительнице, которая осуждена за совершение преступления по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение).

Установлено, что преступную деятельность фигурантка, занимавшая должность главного бухгалтера Владивостокского магистрально сортировочного центра обособленного структурного подразделения Главного центра магистральных перевозок почты филиал ФГУП «Почта России» (далее Филиал), осуществляла с мая 2012 года.

Используя служебное положение, женщина формировала на расчётном счёте Филиала излишний денежный остаток, который затем снимала и забирала себе.

В результате фигурантка похитила в общей сложности более 33 миллионов рублей, принадлежащих ФГУП «Почта России». Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ. Женщина признала свою вину и была уволена.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказание в исправительной колонии общего режима. Также в пользу предприятия с осуждённой были взысканы похищенные деньги в сумме 33 миллиона 19 тысяч 939 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Все новости региона
 Очередной разлив нефтепродуктов во Владивостоке: Кто виноват? ...
Дачные воры «проснулись» в Приморье ...
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Россия не прошла в финал «Евровидения»
Опрос показал, какой пенсионный возраст считают оптимальным в РФ
Украина, Германия и Франция обсудили Донбасс без участия РФ
Нереальная красота: как digital-модели покоряют мир
Россия может ограничить ввоз томатов и огурцов из Армении
Каких людей считают красивыми представители разных народов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Чехия обыграла Россию на ЧМ по хоккею Героями матча стали звезды «Бостона» Давид Пастрняк и Давид Крейчи, которые приняли участие во всех шайбах своей команды
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне Второй день Каннского фестиваля ознаменовался премьерой фильма Кирилла Серебренникова «Лето»
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
В Москве построят горнолыжный курорт
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь