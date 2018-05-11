У владивостокской «Почты России» украли крупную сумму

Источник: AP 2018

Во Владивостоке бывший главный бухгалтер филиала Почты России осуждена за хищение более 33 миллионов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Суд города Владивостока вынес приговор местной жительнице, которая осуждена за совершение преступления по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение).

Установлено, что преступную деятельность фигурантка, занимавшая должность главного бухгалтера Владивостокского магистрально сортировочного центра обособленного структурного подразделения Главного центра магистральных перевозок почты филиал ФГУП «Почта России» (далее Филиал), осуществляла с мая 2012 года.

Используя служебное положение, женщина формировала на расчётном счёте Филиала излишний денежный остаток, который затем снимала и забирала себе.

В результате фигурантка похитила в общей сложности более 33 миллионов рублей, принадлежащих ФГУП «Почта России». Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ. Женщина признала свою вину и была уволена.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказание в исправительной колонии общего режима. Также в пользу предприятия с осуждённой были взысканы похищенные деньги в сумме 33 миллиона 19 тысяч 939 рублей.