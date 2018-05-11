Пассажиры автобуса пострадали в центре Хабаровска
Они получили травмы при резком торможении на перекрёстке.
Они получили травмы при резком торможении на перекрёстке.
Несущиеся по центру Хабаровска машины скорой помощи сегодня утром переполошили горожан. Как убедился на месте событий корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня», инцидент с рейсовым автобусом маршрута № 56 произошёл на пересечении улиц Карла Маркса и Пушкина.
— Сначала была информация о серьёзном ДТП с участием автобуса. На место выехали спасатели, медики — рассказала руководитель
— Слава богу обошлось без крови и серьёзных переломов, — добавила сотрудница автотранспортного предприятия.
По предварительной информации, водитель автобуса был вынужден применить резкое торможение