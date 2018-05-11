Пассажиры автобуса пострадали в центре Хабаровска

Источник: Хабаровский край сегодня

Несущиеся по центру Хабаровска машины скорой помощи сегодня утром переполошили горожан. Как убедился на месте событий корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня», инцидент с рейсовым автобусом маршрута № 56 произошёл на пересечении улиц Карла Маркса и Пушкина.

— Сначала была информация о серьёзном ДТП с участием автобуса. На место выехали спасатели, медики — рассказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова. — Уже по прибытии спасателей и машин скорой помощи выяснилось, что столкновения не было. Просто водитель применил резкое торможение. На месте была оказана помощь четверым пассажирам, которые получили ссадины и ушибы при падении в салоне автобуса.

По информации сотрудника экипажа ГИБДД, который прибыл на место инцидента, госпитализация всё-таки понадобилась двум пассажирам. Кондуктор остановившегося посреди проезжей части автобуса сообщила о троих, кого увезли на скорой помощи.

— Слава богу обошлось без крови и серьёзных переломов, — добавила сотрудница автотранспортного предприятия.