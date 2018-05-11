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05:00 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Пассажиры автобуса пострадали в центре Хабаровска

Они получили травмы при резком торможении на перекрёстке.

Источник: Хабаровский край сегодня

Несущиеся по центру Хабаровска машины скорой помощи сегодня утром переполошили горожан. Как убедился на месте событий корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня», инцидент с рейсовым автобусом маршрута № 56 произошёл на пересечении улиц Карла Маркса и Пушкина.

 — Сначала была информация о серьёзном ДТП с участием автобуса. На место выехали спасатели, медики — рассказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова. — Уже по прибытии спасателей и машин скорой помощи выяснилось, что столкновения не было. Просто водитель применил резкое торможение. На месте была оказана помощь четверым пассажирам, которые получили ссадины и ушибы при падении в салоне автобуса.

По информации сотрудника экипажа ГИБДД, который прибыл на место инцидента, госпитализация всё-таки понадобилась двум пассажирам. Кондуктор остановившегося посреди проезжей части автобуса сообщила о троих, кого увезли на скорой помощи.

 — Слава богу обошлось без крови и серьёзных переломов, — добавила сотрудница автотранспортного предприятия.

По предварительной информации, водитель автобуса был вынужден применить резкое торможение из-за того, что не соблюдал дистанцию. На него сотрудники дорожной полиции составили протокол на нарушении ПДД. Видимых повреждений транспортное средство не получило. Однако на время разбирательства автобус занимал целую полосу движения и создавал внушительную пробку по направлению к центру Хабаровска.

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