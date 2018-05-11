Суд арестовал уличенного в вымогательстве и взяточничестве главу Богучанского района
Ближайшие 2 месяца Александр Бахтин проведет в СИЗО.
Ближайшие 2 месяца Александр Бахтин проведет в СИЗО.
Суд избрал меру пресечения главе Богучанского района Александру Бахтину, которого подозревают в получении крупной взятки. Как сообщили в
Бахтина задержали 9 мая и провели обыски в доме и на работе. После этого главу района вертолетом доставили в Красноярск. По предварительной версии следствия, с апреля по июль 2017 года он получил от директора коммерческой организации взятку несколькими траншами в 1 млн рублей. За эти деньги Бахтин приказал начальнику районного МКУ «Муниципальная служба заказчика» подписать документы на оплату работ по строительству детского сада на 190 мест в поселке Ангарский. До этого Бахтин несколько месяцев чинил препятствия работе подрядчика,
По данным ФСБ, это не единственное преступление, в котором подозревают Бахтина. Там полагают, что чиновник несколько лет получал откаты в среднем по 10% практически с каждого муниципального контракта. Сумма взяток пока не называется, расследование продолжается.