Суд арестовал уличенного в вымогательстве и взяточничестве главу Богучанского района

Бахтина задержали 9 мая и провели обыски в доме и на работе. После этого главу района вертолетом доставили в Красноярск. По предварительной версии следствия, с апреля по июль 2017 года он получил от директора коммерческой организации взятку несколькими траншами в 1 млн рублей. За эти деньги Бахтин приказал начальнику районного МКУ «Муниципальная служба заказчика» подписать документы на оплату работ по строительству детского сада на 190 мест в поселке Ангарский. До этого Бахтин несколько месяцев чинил препятствия работе подрядчика, из-за чего тот начал нести убытки, так он вымогал у предпринимателя взятку.