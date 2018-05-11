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05:13 (мск), источник: Newslab.ru

Суд арестовал уличенного в вымогательстве и взяточничестве главу Богучанского района

Ближайшие 2 месяца Александр Бахтин проведет в СИЗО.

Источник: AP 2018

Суд избрал меру пресечения главе Богучанского района Александру Бахтину, которого подозревают в получении крупной взятки. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, ближайшие 2 месяца он проведет под арестом.

Бахтина задержали 9 мая и провели обыски в доме и на работе. После этого главу района вертолетом доставили в Красноярск. По предварительной версии следствия, с апреля по июль 2017 года он получил от директора коммерческой организации взятку несколькими траншами в 1 млн рублей. За эти деньги Бахтин приказал начальнику районного МКУ «Муниципальная служба заказчика» подписать документы на оплату работ по строительству детского сада на 190 мест в поселке Ангарский. До этого Бахтин несколько месяцев чинил препятствия работе подрядчика, из-за чего тот начал нести убытки, так он вымогал у предпринимателя взятку.

По данным ФСБ, это не единственное преступление, в котором подозревают Бахтина. Там полагают, что чиновник несколько лет получал откаты в среднем по 10% практически с каждого муниципального контракта. Сумма взяток пока не называется, расследование продолжается.

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