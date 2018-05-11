В Хабаровском крае потушили шесть лесных пожаров из двадцати

По данным управления лесами краевого правительства, лесные пожары потушили в Амурском районе около посёлка Известкового, в Вяземском районе, а также в районе имени Лазо возле посёлка Обор. В Комсомольском районе возгорания ликвидировали недалеко от посёлка Кенай, сёл Большая Картель и Селихино.

«К вечеру планируется потушить четыре лесных пожара: в Амурском районе близ села Литовко, в Николаевском районе — в 13 километрах от посёлка Маго, в Солнечном — в семи километрах от посёлка Берёзового, в Ульчском районе — в семи с половиной километрах от села Богородского», — рассказала корреспонденту агентства специалист по связям с общественностью управления лесами краевого правительства Эльза Трифонова.

В тушении лесных пожаров пришлось задействовать 282 человека, два трактора, шесть пожарных машин, пять вездеходов, восемь бульдозеров и 22 автомобиля. Для авиапатрулирования территории Хабаровского края в воздух поднимались вертолёты Ми-2 и Ми-8, а также самолёт Ан-2.