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05:20 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае потушили шесть лесных пожаров из двадцати

В Хабаровском крае по состоянию на утро пятницы, 11 мая, бушевало 20 природных пожаров на площади 851,5 гектаров. Шесть из них удалось ликвидировать, ещё четыре возгорания специалисты планируют потушить к вечеру, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным управления лесами краевого правительства, лесные пожары потушили в Амурском районе около посёлка Известкового, в Вяземском районе, а также в районе имени Лазо возле посёлка Обор. В Комсомольском районе возгорания ликвидировали недалеко от посёлка Кенай, сёл Большая Картель и Селихино.

«К вечеру планируется потушить четыре лесных пожара: в Амурском районе близ села Литовко, в Николаевском районе — в 13 километрах от посёлка Маго, в Солнечном — в семи километрах от посёлка Берёзового, в Ульчском районе — в семи с половиной километрах от села Богородского», — рассказала корреспонденту агентства специалист по связям с общественностью управления лесами краевого правительства Эльза Трифонова.

В тушении лесных пожаров пришлось задействовать 282 человека, два трактора, шесть пожарных машин, пять вездеходов, восемь бульдозеров и 22 автомобиля. Для авиапатрулирования территории Хабаровского края в воздух поднимались вертолёты Ми-2 и Ми-8, а также самолёт Ан-2.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в крае продолжает действовать особый противопожарный режим. Первое возгорание в лесу появилось в начале апреля. Всего, по прогнозам специалистов, в этом году в Хабаровском крае произойдёт около 400 природных пожаров. Уже сейчас в общей сложности зарегистрирован 231 природный пожар на общей площади около 196 тысяч гектаров.

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