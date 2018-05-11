Трое жителей Находки незаконно вывели за границу 1,5 млрд рублей
Находкинские таможенники выявили организованную группу, которая незаконно перевела за границу более 1,5 млрд рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.
Находкинские таможенники выявили организованную группу, которая незаконно перевела за границу более 1,5 млрд рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.
В течение четырех лет трое жителей Находки, используя недействительные документы, заключали контракты с иностранными фирмами на поставку в Россию товаров народного потребления, строительных материалов, а также на оказание логистических услуг. В счет предполагаемых поставок злоумышленники перевели в Китай более 1,5 млрд рублей, однако по окончанию срока действия контрактов товар так и не был поставлен в Россию. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Наталью Сабадаш,
В соответствии с валютным законодательством деньги, ранее уплаченные за товар, должны быть возвращены в Россию. Лжепредприниматели этого не сделали.
Находкинская таможня возбудила уголовное дело. Нарушителей закона ждет наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.