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05:25 (мск), источник: Вести Приморье

Трое жителей Находки незаконно вывели за границу 1,5 млрд рублей

Находкинские таможенники выявили организованную группу, которая незаконно перевела за границу более 1,5 млрд рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

В течение четырех лет трое жителей Находки, используя недействительные документы, заключали контракты с иностранными фирмами на поставку в Россию товаров народного потребления, строительных материалов, а также на оказание логистических услуг. В счет предполагаемых поставок злоумышленники перевели в Китай более 1,5 млрд рублей, однако по окончанию срока действия контрактов товар так и не был поставлен в Россию. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Наталью Сабадаш, пресс-секретаря Находкинской таможни.

В соответствии с валютным законодательством деньги, ранее уплаченные за товар, должны быть возвращены в Россию. Лжепредприниматели этого не сделали.

Находкинская таможня возбудила уголовное дело. Нарушителей закона ждет наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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