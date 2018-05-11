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06:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирский торговый центр «МЕГА» эвакуировали из-за пожара

Возгорание оказалось незначительным и с ним справились сотрудники охраны.

ЧП произошло вечером в среду, 10 мая, в новосибирском торговом центре «МЕГА» на улице Ватутина, 107. В здании загорелся мебельный шкаф.

— Сообщение о возгорании поступило в 20:50 по местному времени. На момент прибытия подразделений пожарной охраны горения в здании не было, — рассказывают в пресс-службе Главного управления МЧС по области.

Еще до приезда огнеборцев из торгового центра самостоятельно вышли 150 человек, никто из них не пострадал. Что касается возгорания, то с огнем справились сотрудники охраны.

— В результате пожара в торговом зале огнем поврежден мебельный шкаф. Площадь возгорания составила один квадратный метр. На место выезжали 23 единицы техники и 75 человек личного состава, — продолжают в ведомстве.

Такое количество задействованной техники и пожарных легко объяснить спецификой объекта. В места с массовым пребыванием людей в случае сообщений о возгорании всегда направляются серьезные силы пожарной охраны.

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