Новосибирский торговый центр «МЕГА» эвакуировали из-за пожара
Возгорание оказалось незначительным и с ним справились сотрудники охраны.
Возгорание оказалось незначительным и с ним справились сотрудники охраны.
ЧП произошло вечером в среду, 10 мая, в новосибирском торговом центре «МЕГА» на улице Ватутина, 107. В здании загорелся мебельный шкаф.
— Сообщение о возгорании поступило в 20:50 по местному времени. На момент прибытия подразделений пожарной охраны горения в здании не было, — рассказывают в
Еще до приезда огнеборцев из торгового центра самостоятельно вышли 150 человек, никто из них не пострадал. Что касается возгорания, то с огнем справились сотрудники охраны.
— В результате пожара в торговом зале огнем поврежден мебельный шкаф. Площадь возгорания составила один квадратный метр. На место выезжали 23 единицы техники и 75 человек личного состава, — продолжают в ведомстве.
Такое количество задействованной техники и пожарных легко объяснить спецификой объекта. В места с массовым пребыванием людей в случае сообщений о возгорании всегда направляются серьезные силы пожарной охраны.