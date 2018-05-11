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06:50 (мск), источник: Вести - Новосибирск

14-летний подросток пропал в Новосибирске по пути из школы домой

В последний раз Егора Истомина видели 10 мая примерно в 17 часов на остановке «Гостиница Северная» в Дзержинском районе, с тех пор о нем нет никакой информации, рассказали волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».

Источник: Вести - Новосибирск

14-летний подросток пропал в Новосибирске по пути из школы домой, об этом рассказали волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».

В последний раз Егора Истомина видели 10 мая примерно в 17 часов на остановке «Гостиница Северная» в Дзержинском районе, с тех пор о нем нет никакой информации.

Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, волосы русые, модельная стрижка, глаза светло-зеленые.

Был одет: спортивная куртка темно-синего цвета с красными вставками, белая футболка поло, черные спортивные штаны, на голове темно-синяя трикотажная шапка, на ногах темно-синие кеды с белыми полосками, белыми шнурками и белой подошвой.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону 112, а также волонтёрам «ДоброСпаса» по номерам 8−903−904−65−85, 8−953−887−17−77, 8−951−387−07−58.

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