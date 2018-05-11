Источник: Вести - Новосибирск

14-летний подросток пропал в Новосибирске по пути из школы домой, об этом рассказали волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».

В последний раз Егора Истомина видели 10 мая примерно в 17 часов на остановке «Гостиница Северная» в Дзержинском районе, с тех пор о нем нет никакой информации.

Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, волосы русые, модельная стрижка, глаза светло-зеленые.

Был одет: спортивная куртка темно-синего цвета с красными вставками, белая футболка поло, черные спортивные штаны, на голове темно-синяя трикотажная шапка, на ногах темно-синие кеды с белыми полосками, белыми шнурками и белой подошвой.