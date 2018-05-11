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06:04 (мск), источник: АиФ Владивосток

В Уссурийске пропала несовершеннолетняя девушка

Яна вышла из дома 10 мая и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Источник: Аргументы и факты

Яна вышла из дома 10 мая и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

10 мая несовершеннолетняя Яна Митрус ушла на учёбу и до сих пор не вернулась. Полиция Уссурийска начала розыск пропавшего подростка и просит жителей Приморья оказалась содействие в этом деле.

По данным полиции, на вид девушке лет 18−19. Рост около 172 см, худощавого телосложения. Волос чёрный, стриженый под каре. В день пропажи Яна была одета в чёрное пальто, жёлтое платье, чёрные капроновые колготки, чёрные полусапожки. Особых примет у девушки нет.

Просьба всех, кто располагает какую-либо информацию о местонахождении девушки звонить по телефонам:

8 (4234)-32−30−31, 8 984 145 99 40 — ОВД России по г. Уссурийск или 02, 102 — полиция 8 914 721 22 32, 8 924 248 89 42 — волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

Напомним, 10 мая в Уссурийске молодая девушка вышла из дома до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

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