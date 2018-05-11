В Уссурийске пропала несовершеннолетняя девушка
Яна вышла из дома 10 мая и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.
Яна вышла из дома 10 мая и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.
Яна вышла из дома 10 мая и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.
10 мая несовершеннолетняя Яна Митрус ушла на учёбу и до сих пор не вернулась. Полиция Уссурийска начала розыск пропавшего подростка и просит жителей Приморья оказалась содействие в этом деле.
По данным полиции, на вид девушке лет 18−19. Рост около 172 см, худощавого телосложения. Волос чёрный, стриженый под каре. В день пропажи Яна была одета в чёрное пальто, жёлтое платье, чёрные капроновые колготки, чёрные полусапожки. Особых примет у девушки нет.
Просьба всех, кто располагает
8 (4234)-32−30−31, 8 984 145 99 40 — ОВД России по г. Уссурийск или 02, 102 — полиция 8 914 721 22 32, 8 924 248 89 42 — волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com.
Напомним, 10 мая в Уссурийске молодая девушка вышла из дома до настоящего времени её местонахождение неизвестно.