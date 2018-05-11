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06:48 (мск), источник: VN.ru

Ситуация в Барабинске на особом контроле власти Новосибирской области

Меры по усилению безопасности в образовательных учреждениях будут приняты по всей области в связи с трагедией в Барабинске.

10 мая в ходе внеплановой поездки в город Андрея Травникова, руководителем области было проведено экстренное совещание. Также руководитель региона посетил пострадавших в результате стрельбы в колледже студентов, находящихся в больнице.

Трагедия произошла 10 мая в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н. А. Лунина: студент первого курса начал стрелять из ружья по однокурсникам, после чего нанес себе смертельное ранение.

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Руководитель Новосибирской области Андрей Травников в течение дня работал на месте трагедии в Барабинске, провел совещание по усилению мер безопасности в образовательных учреждениях и дал поручения профильным органам власти, которые взяли ситуацию на особый контроль. Также глава региона посетил пострадавших — студентов, находящихся в больнице.

Студент, получивший огнестрельное ранение в плечо, прооперирован, находится в отделении интенсивной терапии и реанимации Барабинской ЦРБ, информирует региональное министерство здравоохранения. Также оказана необходимая медицинская помощь еще двоим пострадавшим студентам: специалистами Барабинской ЦРБ была проведена иммобилизация с помощью гипсовой повязки и противошоковая терапия.

«Трое учащихся колледжа выпрыгнули из окна второго этажа. Один из них получил перелом голеностопных суставов, другой несовершеннолетний — перелом стопы. После произошедшего стрелок вышел в коридор учреждения, где нанес себе смертельное ранение», — говорит представитель областной прокуратуры Дмитрий Лямкин.

Комиссия по проведению оперативного расследования ЧП, создана по поручению главы региона и работала на месте трагедии. Также в Барабинске работали представители областной комиссии по делам несовершеннолетних.

Органами прокуратуры рассматриваются различные версии произошедшего. В ходе следственных мероприятий, были исключены ряд мотивов стрельбы, которые ранее озвучивались федеральными и региональными СМИ.

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Кроме следственных органов работают привлеченные со стороны специалисты-психологи и социальные педагоги. С семьями пострадавших тоже работают специалисты социальной защиты соответствующих районов для оказания всесторонней помощи в лечении и реабилитации пострадавших студентов.

По поручению Андрея Травникова состоится внеочередное заседание областной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где будут проанализированы причины произошедшей ситуации и выработаны меры по усилению профилактики подобных происшествий применительно к образовательным учреждениям, сообщил врио заместителя Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

Известно, что 16-летний стрелок родом из Куйбышева Новосибирской области. Его отец — известный в районе охотник.

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Любовь Зябрева работает в колледже. Органы исполнительной власти Новосибирской области держат ситуацию на особом контроле.

В филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина обучаются будущие железнодорожники. По состоянию на 1 сентября 2017 года, здесь 388 студентов. Известно, что на 1 курсе учатся 125 человек.

В колледже транспортных технологий готовят машинистов локомотивов, бригадиров-путейцев, слесарей и слесарей-электриков по ремонту и обслуживанию подвижного состава, а также специалистов среднего звена — техников. Кроме того, здесь занимаются переподготовкой и повышением квалификации уже работающих специалистов.

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