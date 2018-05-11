Главарь банды автоугонщиков сдал всех и получил срок в Приморье
Признав подсудимого виновным, учитывая особый порядок, суд назначил подсудимому 4 года 2 месяца в исправительной колонии общего режима, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Признав подсудимого виновным, учитывая особый порядок, суд назначил подсудимому 4 года 2 месяца в исправительной колонии общего режима, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В Арсеньеве вынесли приговор одному из участников организованной преступной группы, промышлявшей хищением автомашин.
Приговором Арсеньевского суда
Как установлено в суде, фигурант возглавлял преступную группу, в которую входили еще четверо арсеньевцев.
После этого похищенные машины перемещались в специально подысканные гаражи на окраине города. Спустя
Действуя по такой схеме, члены группировки похитили шесть автомобилей, цена которых варьировалась от 150 до 800 тысяч рублей. Одновременно угонщики забирали из машин личные вещи владельцев: ущерб составил 215 тысяч рублей. В ходе следствия пять автомобилей вернули их законным владельцам.
Признав подсудимого виновным, учитывая особый порядок, суд назначил подсудимому 4 года 2 месяца в исправительной колонии общего режима. Приговор считается вступившим в законную силу.