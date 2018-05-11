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06:23 (мск), источник: Восток Медиа

Главарь банды автоугонщиков сдал всех и получил срок в Приморье

Признав подсудимого виновным, учитывая особый порядок, суд назначил подсудимому 4 года 2 месяца в исправительной колонии общего режима, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

В Арсеньеве вынесли приговор одному из участников организованной преступной группы, промышлявшей хищением автомашин.

Приговором Арсеньевского суда гр-н С. признан виновным по шести эпизодам, предусмотренным статьей 158 УК РФ «Кража, совершенная организованной группой в крупном размере».

Как установлено в суде, фигурант возглавлял преступную группу, в которую входили еще четверо арсеньевцев.

Действуя по отлаженной схеме, с наступлением ночи злоумышленники, используя технические устройства, блокирующие автосигнализацию, угоняли машины земляков.

После этого похищенные машины перемещались в специально подысканные гаражи на окраине города. Спустя какое-то время злоумышленники связывались с собственниками авто, которым предлагали за выкуп вернуть автомобиль.

Действуя по такой схеме, члены группировки похитили шесть автомобилей, цена которых варьировалась от 150 до 800 тысяч рублей. Одновременно угонщики забирали из машин личные вещи владельцев: ущерб составил 215 тысяч рублей. В ходе следствия пять автомобилей вернули их законным владельцам.

С фигурантом заключено досудебное соглашение, поскольку вину он признал, раскрытию преступлений содействовал и даже выдал спецустройство, с которым совершал угоны. Материалы дела против остальных участников группы выделены в отдельное производство.

Признав подсудимого виновным, учитывая особый порядок, суд назначил подсудимому 4 года 2 месяца в исправительной колонии общего режима. Приговор считается вступившим в законную силу.

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