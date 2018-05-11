В Хабаровском крае на ходу вспыхнул бензовоз

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В Хабаровском крае на трассе Комсомольск-на-Амуре -Берёзовый на въезде в посёлок Хурмули Солнечного района дотла сгорел бензовоз. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказала заместитель главы поселения Стефанида Земцова.

— Это ЧП произошло накануне. По предварительной информации, причиной возгорания могли стать неисправные тормоза, от них во время движения началось задымление, затем бензовоз вспыхнул, — сообщила Стефанида Земцова. — Машина сгорела полностью. Водитель, слава богу, успел остановить машину, выскочил из кабины. А вот документы все его сгорели. Своей пожарной части в Хурмули нет. Поэтому приезда расчётов пришлось ждать из ближайшей ПЧ-42 из посёлка Горин.

Очевидцы инцидента успели заснять объятый пламенем бензовоз на видео, которым сейчас делятся в социальных сетях.