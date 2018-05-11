Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова заняла 24-е место в рейтинге букмекеров «Евровидения»
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Шэрон Стоун показала подросшего приемного сына
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске (фото)
20-летний сын Максима Фадеева вырос копией отца
Как разведчик с протезом стал легендойРусский Рэмбо и Человек-война — десятого мая Герою России, подполковнику ВДВ Анатолию Лебедю исполнилось бы 55 лет
Медведев сказал про увеличение пенсионного возраста
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Чехия обыграла Россию на ЧМ по хоккею
«Манчестер Юнайтед» гарантировал себе второе место в АПЛ
Мировые бренды заработали миллионы на женах британских принцев
Ирина Шейк в элегантном черном платье вышла на красную дорожку
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Пользу грецких орехов подтвердили научно
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
32На Красной площади прошел Парад Победы
06:40 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае на ходу вспыхнул бензовоз

Водитель не успел даже забрать документы из кабины.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Хабаровском крае на трассе Комсомольск-на-Амуре -Берёзовый на въезде в посёлок Хурмули Солнечного района дотла сгорел бензовоз. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказала заместитель главы поселения Стефанида Земцова.

 — Это ЧП произошло накануне. По предварительной информации, причиной возгорания могли стать неисправные тормоза, от них во время движения началось задымление, затем бензовоз вспыхнул, — сообщила Стефанида Земцова. — Машина сгорела полностью. Водитель, слава богу, успел остановить машину, выскочил из кабины. А вот документы все его сгорели. Своей пожарной части в Хурмули нет. Поэтому приезда расчётов пришлось ждать из ближайшей ПЧ-42 из посёлка Горин.

Очевидцы инцидента успели заснять объятый пламенем бензовоз на видео, которым сейчас делятся в социальных сетях.

Транспорт вёз дизельное топливо на АЗС. По информации водителя одного из рейсовых автобусов, который на одном из поворотом обогнал бензовоз, от колёс цистерны шёл неприятный запах тлеющих покрышек. Бензовоз загорелся так неудачно, что на несколько часов полностью блокировал движение по автомобильной трассе вдоль БАМа, пока тлеющие останки машины не удалось убрать с проезжей части.

Все новости региона
 Вечный огонь в Хабаровске стал памятником
В Хабаровском крае на ходу вспыхнул бензовоз
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Россия не прошла в финал «Евровидения»
Опрос показал, какой пенсионный возраст считают оптимальным в РФ
Украина, Германия и Франция обсудили Донбасс без участия РФ
«Победа» отменила рейсы в Бордо из-за проблем со стороны Франции
Каких людей считают красивыми представители разных народов
Россиянам оплатят время на прохождение диспансеризации
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Чехия обыграла Россию на ЧМ по хоккею Героями матча стали звезды «Бостона» Давид Пастрняк и Давид Крейчи, которые приняли участие во всех шайбах своей команды
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне Второй день Каннского фестиваля ознаменовался премьерой фильма Кирилла Серебренникова «Лето»
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь