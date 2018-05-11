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06:43 (мск), источник: АиФ Иркутск

Интерпол выдворил из Иркутска подозреваемого в преступлениях в Танзании

Мужчину «развернули» в аэропорту и отправили назад на родину.

В Иркутском аэропорту сотрудники Интерпола пресекли попытку пересечения границы 34-летним гражданином, прибывшим рейсом из Гонконга.

Еще до прибытия пассажира, полицейские получили информацию о том, что он является подозреваемым по уголовному делу, возбужденному в 2015 году правоохранительными органами Объединенной Республики Танзания за совершение преступлений против дикой природы.

Как прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчину подозревают в причастности к подобным противоправным деяниям и в Приангарье. В период с 2013 по 2014 годы его несколько раз привлекали к административной ответственности и выдворяли за пределы РФ,

Прямо в аэропорту мужчину задержали и пересадили на обратный рейс, который доставит его на родину.

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