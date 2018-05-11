Интерпол выдворил из Иркутска подозреваемого в преступлениях в Танзании

В Иркутском аэропорту сотрудники Интерпола пресекли попытку пересечения границы 34-летним гражданином, прибывшим рейсом из Гонконга.

Еще до прибытия пассажира, полицейские получили информацию о том, что он является подозреваемым по уголовному делу, возбужденному в 2015 году правоохранительными органами Объединенной Республики Танзания за совершение преступлений против дикой природы.

Как прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчину подозревают в причастности к подобным противоправным деяниям и в Приангарье. В период с 2013 по 2014 годы его несколько раз привлекали к административной ответственности и выдворяли за пределы РФ,