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06:40 (мск), источник: VN.ru

Самосуд учинили пьяные сотрудники полиции в Карасукском районе

Пьяные ветеран МВД и сотрудник ГИБДД на охоте в Карасукском районе Новосибирской области сначала шантажировали, а потом напали на госинспекторов отдела охраны и госнадзора. В Карасукском районном суде начался процесс.

В сентябре 2017 года на берегу озера Песчаное возле поселка Чернозерка Карасукского района отдыхала компания охотников — восемь местных представителей правоохранителей в отставке и действующий сотрудник ГИБДД из Новосибирска. К ним на служебном УАЗе подъехали два государственных инспектора отдела охраны и государственного надзора департамента по охране животного мира. Непрошеные гости проверили документы и выявили нарушения.

Представители власти уже начали заполнять протокол, когда один из местных ветеранов МВД, изрядно выпивший, начал возмущаться, уверяя, что инспекторы должны учесть статус охотников и не оформлять документы о нарушениях. Бывший правоохранитель пытался вырвать протокол, а затем открыл машину, схватил канистру с бензином и начал шантажировать, что якобы содержимое принадлежит охотникам, и инспекторы должны вернуть бензин им или уничтожить протокол. Сотрудник ГИБДД из Новосибирска применил физическую силу. Трезвые коллеги пытались успокоить пьяных друзей, но это не увенчалось успехом.

Инспектору ничего не оставалось, как вызвать полицию. Гаишник из столицы Сибири сбежал с места преступления. Охотникам не удалось выдать ложь за правду, так как все было записано на видео.

— В отношении бывшего и действующего на тот момент сотрудников полиции возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти, которым препятствовали выполнить законные действия. В Карасукском районном суде начался процесс. Судья может назначить обвиняемым меру наказания от штрафа до 200 тысяч рублей или принудительных работ до лишения свободы на срок до 5 лет, — рассказал VN.ru старший помощник прокурора Карасукского района Расул Артыкбаев.

Горе-охотников обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ — «применение насилия либо угроза применения насилия в отношении представителя власти». Госавтоинспектор сразу после случившегося был отстранен от службы.

Правоохранители, как и работники скорой помощи, нередко сталкиваются с агрессией при выполнении своего служебного долга. Так, в 2017 году неадекватный мужчина набросился с кулаками на прибывшую бригаду 03. Утихомирить разбушевавшегося пациента смогли только полицейские. Но такое происшествие, как признаются сами доктора, только цветочки.

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