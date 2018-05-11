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08:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии полицейские поймали пенсионера с 62-метровой сетью

Пожилому мужчине придется ответить перед Фемидой.

В Бураневском районе Башкирии стражи порядка задержали 62-летнего пенсионера с 62-метровой сетью для ловли рыбы.

Сообщается, что пожилой житель деревни Юмакаево добывал рыбу незаконным методом на реке Танып. Стражи порядка изъяли у него рыбу, лодку и ту самую огромную сеть.

Кроме того, в Баймакском районе Башкирии полицейские поймали браконьеров на реках Сакмар и Туаляс. У троих мужчин изъяли 400 рыб разных пород, сети и две лодки.

По данным фактам стражи порядка возбудили уголовные дела по статье «Незаконный вылов водных биологических ресурсов».

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