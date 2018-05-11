Комсомольчан осудили за «найденные» мешки с краснокнижной осетриной

Суд установил, что двое родственников возраста 52 и 46 лет в начале октября 2017 года обнаружили деликатес в вечернее время суток на берегу острова Шарголь в Комсомольском районе. Злоумышленники решили оставить два мешка с особо ценными водно-биологическими ресурсами себе: они перенесли рыбу в салон принадлежащего им катера и отправились по реке Амур, но их задержали сотрудники полиции. В ходе осмотра катера стражи порядка обнаружили и изъяли 24 штуки осетра амурского.

Подсудимые признали свою вину в совершённом преступлении. По словам злоумышленников, им известно, что осетровых запрещено приобретать и перевозить. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, фигурантом уголовного дела признали виновными, им назначили наказание в виде исправительных работ сроком на полгода. Из зарплаты братьев будут удерживать 5%. Испытательный срок составит шесть месяцев.