Комсомольчан осудили за «найденные» мешки с краснокнижной осетриной
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Суд установил, что двое родственников возраста 52 и 46 лет в начале октября 2017 года обнаружили деликатес в вечернее время суток на берегу острова Шарголь в Комсомольском районе. Злоумышленники решили оставить два мешка с особо ценными
Подсудимые признали свою вину в совершённом преступлении. По словам злоумышленников, им известно, что осетровых запрещено приобретать и перевозить. Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о браконьерах, которые орудуют на территории края. Так, в Николаевском районе правоохранители задержали троих мужчин, которые незаконно добывали, разделывали и продавали осетра и калугу. В гараже и в лодке у лидера банды лежали также контейнеры с чёрной икрой. А другой житель региона перевозил на грузовике больше 800 килограммов рыбы осетровых видов и крупную партию чёрной икры.