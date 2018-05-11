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07:05 (мск), источник: Восток Медиа

Комсомольчан осудили за «найденные» мешки с краснокнижной осетриной

В Комсомольске-на-Амуре суд вынес приговор против двоих местных жителей, которые перевозили 24 экземпляра амурского осетра, занесённого в Красную книгу. Братья рассказали, что нашли мешки с рыбой на берегу Амура.

Суд установил, что двое родственников возраста 52 и 46 лет в начале октября 2017 года обнаружили деликатес в вечернее время суток на берегу острова Шарголь в Комсомольском районе. Злоумышленники решили оставить два мешка с особо ценными водно-биологическими ресурсами себе: они перенесли рыбу в салон принадлежащего им катера и отправились по реке Амур, но их задержали сотрудники полиции. В ходе осмотра катера стражи порядка обнаружили и изъяли 24 штуки осетра амурского.

Подсудимые признали свою вину в совершённом преступлении. По словам злоумышленников, им известно, что осетровых запрещено приобретать и перевозить. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, фигурантом уголовного дела признали виновными, им назначили наказание в виде исправительных работ сроком на полгода. Из зарплаты братьев будут удерживать 5%. Испытательный срок составит шесть месяцев.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о браконьерах, которые орудуют на территории края. Так, в Николаевском районе правоохранители задержали троих мужчин, которые незаконно добывали, разделывали и продавали осетра и калугу. В гараже и в лодке у лидера банды лежали также контейнеры с чёрной икрой. А другой житель региона перевозил на грузовике больше 800 килограммов рыбы осетровых видов и крупную партию чёрной икры.

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