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08:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Маньяка из Бурятии, соблазнявшего жертв песнями Наташи Королевой, будут судить в Перми

Его задержали в Улан-Удэ и этапировали в Прикамье.

На скамье подсудимых окажется житель Бурятии, который обвиняется в убийстве и серии разбойных нападений. Пермякам он известен тем, что носил с собой микрофон и исполнял жертвам песни из репертуара Наташи Королевой.

Расследование закончено, дело передано в суд, — сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. — Следствием установлено, что в ночь на 16 октября прошлого года обвиняемый убил малознакомого молодого человека в его квартире в Ленинском районе Перми. С 17 по 22 октября прошлого года он же совершил два разбойных нападения и один грабеж в отношении женщин после совместного распития с ними спиртного.

Кроме того, в ночь на 23 октября того же года угнал автомобиль в Индустриальном районе, после чего попал в ДТП в Добрянском районе, с места аварии скрылся, перед этим похитив у водителя указанного автомобиля сотовый телефон и тысячу рублей.

Порезвившись таким образом в Пермском крае, житель Бурятии отбыл в Улан-Удэ, где его и задержали в ноябре прошлого года.

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