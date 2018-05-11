Маньяка из Бурятии, соблазнявшего жертв песнями Наташи Королевой, будут судить в Перми

На скамье подсудимых окажется житель Бурятии, который обвиняется в убийстве и серии разбойных нападений. Пермякам он известен тем, что носил с собой микрофон и исполнял жертвам песни из репертуара Наташи Королевой.

Расследование закончено, дело передано в суд, — сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. — Следствием установлено, что в ночь на 16 октября прошлого года обвиняемый убил малознакомого молодого человека в его квартире в Ленинском районе Перми. С 17 по 22 октября прошлого года он же совершил два разбойных нападения и один грабеж в отношении женщин после совместного распития с ними спиртного.

Кроме того, в ночь на 23 октября того же года угнал автомобиль в Индустриальном районе, после чего попал в ДТП в Добрянском районе, с места аварии скрылся, перед этим похитив у водителя указанного автомобиля сотовый телефон и тысячу рублей.