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08:06 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омской области на пожаре погибли два пенсионера

Трагедия произошла из-за курившего в постели жильца.

Беда случилась минувшей ночью в Нововаршавском районе. Около полуночи загорелась квартира 3-этажного жилого дома на улице Ленина в поселке. Большегривское. Во время пожара погибли 67-летний хозяин горевшей квартиры и его 71-летняя соседка. Областное управление Следственного комитета проводит по данному факту проверку.

По предварительным данным следователей, в квартире, где случилось ЧП, жили трое братьев. Одного из них во время происшествия не было, второй успел выбежать, а третий — инвалид и поэтому не смог спастись.

— Также погибла соседка, тело которой было обнаружено в подъезде дома, — рассказали в пресс-службе силового ведомства. — Причины смерти людей в настоящее время устанавливаются. Предположительно, исходя из данных, полученных при осмотре места происшествия, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с непотушенной сигаретой, которую в постели курил один из братьев.

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