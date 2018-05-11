В Омской области на пожаре погибли два пенсионера

Беда случилась минувшей ночью в Нововаршавском районе. Около полуночи загорелась квартира 3-этажного жилого дома на улице Ленина в поселке. Большегривское. Во время пожара погибли 67-летний хозяин горевшей квартиры и его 71-летняя соседка. Областное управление Следственного комитета проводит по данному факту проверку.

По предварительным данным следователей, в квартире, где случилось ЧП, жили трое братьев. Одного из них во время происшествия не было, второй успел выбежать, а третий — инвалид и поэтому не смог спастись.