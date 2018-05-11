Скрывавшегося 19 лет преступника нашли близ Алматы
За три дня полицией Алматинской области в ходе специальной отработки задержаны более 20 объявленных в розыск преступников.
За три дня полицией Алматинской области в ходе специальной отработки задержаны более 20 объявленных в розыск преступников.
Самыми активными показали себя стражи порядка Талдыкоргана, Кербулакского и Талгарского районов. Они установили местонахождение и задержали девятерых разыскиваемых, сообщает
Кроме того, областными стражами порядка задержана и передана коллегам из Алматы молодая женщина, разыскивавшаяся за совершение крупной кражи в апреле. Также в ходе отработки задержаны трое беглых преступников из Узбекистана и России, числившихся в межгосударственном розыске. Задержанные ожидают экстрадиции.