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07:48 (мск), источник: 365info.kz

Скрывавшегося 19 лет преступника нашли близ Алматы

За три дня полицией Алматинской области в ходе специальной отработки задержаны более 20 объявленных в розыск преступников.

Самыми активными показали себя стражи порядка Талдыкоргана, Кербулакского и Талгарского районов. Они установили местонахождение и задержали девятерых разыскиваемых, сообщает пресс-служба областного ДВД. Полицейскими Коксуского района установлен мужчина, скрывавшийся от правосудия 19 лет..

Кроме того, областными стражами порядка задержана и передана коллегам из Алматы молодая женщина, разыскивавшаяся за совершение крупной кражи в апреле. Также в ходе отработки задержаны трое беглых преступников из Узбекистана и России, числившихся в межгосударственном розыске. Задержанные ожидают экстрадиции.

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