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07:53 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На пермском заводе «Ремпутьмаш» погиб рабочий

ПЕРМЬ, 11 мая, ФедералПресс. Утром 10 мая 66-летний токарь АО «ПРМЗ. Ремпутьмаш» погиб на работе.

Он выполнял операции на токарном станке. Однако обрабатываемая деталь вылетела и нанесла рабочему смертельную травму.

Сотрудники следственных органов зафиксировали обстановку на месте происшествия, допросили очевидцев. Документация инструктажа по технике безопасности изъята.

Проверка покажет и соответствие действий лиц, ответственных за охрану труда на заводе, закону и должностным инструкциям. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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