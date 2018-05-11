На пермском заводе «Ремпутьмаш» погиб рабочий
ПЕРМЬ, 11 мая, ФедералПресс. Утром 10 мая 66-летний токарь АО «ПРМЗ. Ремпутьмаш» погиб на работе.
ПЕРМЬ, 11 мая, ФедералПресс. Утром 10 мая 66-летний токарь АО «ПРМЗ. Ремпутьмаш» погиб на работе.
Он выполнял операции на токарном станке. Однако обрабатываемая деталь вылетела и нанесла рабочему смертельную травму.
Сотрудники следственных органов зафиксировали обстановку на месте происшествия, допросили очевидцев. Документация инструктажа по технике безопасности изъята.
Проверка покажет и соответствие действий лиц, ответственных за охрану труда на заводе, закону и должностным инструкциям. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.