На пермском заводе «Ремпутьмаш» погиб рабочий

Он выполнял операции на токарном станке. Однако обрабатываемая деталь вылетела и нанесла рабочему смертельную травму.

Проверка покажет и соответствие действий лиц, ответственных за охрану труда на заводе, закону и должностным инструкциям. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.