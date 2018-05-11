В Омске из-за пропажи 16-летней школьницы возбуждено дело об убийстве

«Во всех случаях, когда пропадают люди, мы можем возбудить дело об убийстве. Возбуждение дела — обычный порядок, поскольку ее в первые сутки не нашли, а ей 16 лет», — пояснила «СуперОмску» старший помощник руководителя Следственного управления Лариса Болдинова.

Девушка ушла из дома 7 мая, с тех пор не выходила на связь с родными. При этом, по предварительным данным, девятиклассница-хорошистка в апреле уходила на несколько дней из дома после ссоры с матерью.

Как пояснили «СуперОмску» в Следственном комитете, ведомство располагает данными, что школьница может быть в Омске со своим парнем, однако пока ее разыскать не могут.

Приметы Анастасии Бойцовой: рост около 160 см, телосложение среднее, волосы светло-русые до плеч. На момент ухода была одета в куртку светло-бордового цвета, черные джинсы, темно-бордовые ботинки.