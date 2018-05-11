Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отказ от украинства: Одесса станет новым Севастополем - эксперт
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
5-летний сын Рудковской и Плющенко копит на квартиру
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске (фото)
Ирина Шейк в элегантном черном платье вышла на красную дорожку
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой и Тутберидзе
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Хет-трик Макдэвида принес сборной Канады крупную победу на ЧМ
Георгий Черданцев: Не завидую Черчесову — эта сборная слабейшая
Турчинов отреагировал на трансляцию в ДНР парада Победы
Порошенко: «Нацизм одолел украинский солдат»
Американскому солдату выращивают ухо на предплечье
«Насморк» американки оказался спинномозговой жидкостью
Отвергли РФ: Самойлова потерпела фиаско на «Евровидении»
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение - СМИ
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
08:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Жительница Башкирии умерла от отравления газом в отеле Испании

31-летняя жительница Илишевского района Башкирии Гульнур Киямова погибла в отеле Roquetas de Mar испанского города Альмерия в результате отравления газом, сообщили «РИА Новости».

ЧП произошло в прошлую субботу. Родственники погибшей узнали о произошедшем от испанских правоохранителей и российского консульства и теперь ищут деньги на транспортировки тела на родину.

По информации родственников погибшей, в отеле ночью из-за неисправности отопительного оборудования произошла утечка газа. Спасатели эвакуировали 80 человек, Гульнур Киямову спасти не удалось. Транспортировку тела оценивают в 9 тыс. евро. Страховка покрывает лишь часть этих расходов, сообщили представители семьи.

Ирина Самойлова

Все новости региона
 США обвиняют российские структуры в контактах с Ираном, Сирией и КНДР
Совет по правам человека призвал прощать административных нарушителей
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Россия не прошла в финал «Евровидения»
Опрос показал, какой пенсионный возраст считают оптимальным в РФ
Украина, Германия и Франция обсудили Донбасс без участия РФ
Россиянам оплатят время на прохождение диспансеризации
Ученые рассказали, что произошло с «ядерной горой» в КНДР
Почему Меркель призвала Европу перестать полагаться на США
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Чехия обыграла Россию на ЧМ по хоккею Героями матча стали звезды «Бостона» Давид Пастрняк и Давид Крейчи, которые приняли участие во всех шайбах своей команды
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне Второй день Каннского фестиваля ознаменовался премьерой фильма Кирилла Серебренникова «Лето»
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь