Жительница Башкирии умерла от отравления газом в отеле Испании
31-летняя жительница Илишевского района Башкирии Гульнур Киямова погибла в отеле Roquetas de Mar испанского города Альмерия в результате отравления газом, сообщили «РИА Новости».
31-летняя жительница Илишевского района Башкирии Гульнур Киямова погибла в отеле Roquetas de Mar испанского города Альмерия в результате отравления газом, сообщили «РИА Новости».
ЧП произошло в прошлую субботу. Родственники погибшей узнали о произошедшем от испанских правоохранителей и российского консульства и теперь ищут деньги на транспортировки тела на родину.
По информации родственников погибшей, в отеле ночью
Ирина Самойлова