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17:20 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Один человек погиб при пожаре в Обливском районе

Один человек погиб при пожаре в райцентре Обливского района Ростовской области.

Согласно информации ГУ МЧС РФ по региону, сообщение о возгорании в одном из домов на улице Грызлова в станице Обливской поступило к пожарным 10 мая в 21.24.

В тушении пожара, площадь которого составила 25 кв. метров, участвовали семь человек, было задействовано две единицы техники.

Возгорание было ликвидировано в 21.38.

Сообщается, что на месте происшествия обнаружена погибшая.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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