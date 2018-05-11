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08:10 (мск), источник: Tengrinews

Сагадиев о смерти казахстанской студентки МГИМО: Будем работать с МИД

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев рассказал, как ведомство планирует помочь в разбирательстве по делу о смерти казахстанской студентки МГИМО Томирис Байсафа, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Мы будем работать с Министерством иностранных дел. Во-первых, нужно понять ситуацию, дождаться конца следствия. Это внешнеполитическое ведомство определяет правила поведения государства в таких случаях, поэтому министерство вместе с ними будет работать», — сказал Сагадиев, отвечая на вопросы журналистов.

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21-летняя Томирис Байсафа скончалась 3 мая в НИИ Склифосовского, куда она была госпитализирована после падения с высоты.

13 апреля студентка-отличница четвертого курса кафедры международных экономических отношений выпала из окна четвертого этажа МГИМО во время большой перемены. Она получила множественные переломы.

Ранее по делу был допрошен 22-летний Муртузали, сын бывшего председателя правительства Дагестана.

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