Сагадиев о смерти казахстанской студентки МГИМО: Будем работать с МИД

«Мы будем работать с Министерством иностранных дел. Во-первых, нужно понять ситуацию, дождаться конца следствия. Это внешнеполитическое ведомство определяет правила поведения государства в таких случаях, поэтому министерство вместе с ними будет работать», — сказал Сагадиев, отвечая на вопросы журналистов.