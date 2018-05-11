Сагадиев о смерти казахстанской студентки МГИМО: Будем работать с МИД

«Мы будем работать с Министерством иностранных дел. Во-первых, нужно понять ситуацию, дождаться конца следствия. Это внешнеполитическое ведомство определяет правила поведения государства в таких случаях, поэтому министерство вместе с ними будет работать», — сказал Сагадиев, отвечая на вопросы журналистов.
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