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08:27 (мск), источник: УралПолит.ру

Тысячи человек на Среднем Урале лишились света из-за разгула стихии

СЕРОВ, 11 мая, ИА УралПолит.Ru. Несколько тысяч человек в Свердловской области остались без электричества из-за снежной бури.

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Ураганный ветер пронесся над севером Свердловской области. Он оборвал оборвал провода линий электропередачи в городе Серове и расположенных рядом поселках — Новую Лялю, Красный Яр, Ключевой, село Филькино и городок Волчанск.

«По данным спасателей, без света остались около шести тысяч человек», — передает ОТВ.

Местные жители в социальных сетях стали в шутку поздравлять друг друга с Новым годом.

«УралПолит.Ru» писал, что в ближайшие дни в регионе синоптики прогнозировали заморозки до минус 3 градусов.

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