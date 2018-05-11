Тысячи человек на Среднем Урале лишились света из-за разгула стихии

Ураганный ветер пронесся над севером Свердловской области. Он оборвал оборвал провода линий электропередачи в городе Серове и расположенных рядом поселках — Новую Лялю, Красный Яр, Ключевой, село Филькино и городок Волчанск.

«По данным спасателей, без света остались около шести тысяч человек», — передает ОТВ.

Местные жители в социальных сетях стали в шутку поздравлять друг друга с Новым годом.