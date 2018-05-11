Тысячи человек на Среднем Урале лишились света из-за разгула стихии
СЕРОВ, 11 мая, ИА УралПолит.Ru. Несколько тысяч человек в Свердловской области остались без электричества
СЕРОВ, 11 мая, ИА УралПолит.Ru. Несколько тысяч человек в Свердловской области остались без электричества
Ураганный ветер пронесся над севером Свердловской области. Он оборвал оборвал провода линий электропередачи в городе Серове и расположенных рядом поселках — Новую Лялю, Красный Яр, Ключевой, село Филькино и городок Волчанск.
«По данным спасателей, без света остались около шести тысяч человек», — передает ОТВ.
Местные жители в социальных сетях стали в шутку поздравлять друг друга с Новым годом.
«УралПолит.Ru» писал, что в ближайшие дни в регионе синоптики прогнозировали заморозки до минус 3 градусов.