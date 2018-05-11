Экс-главу Фонда соцстраха осудили на 5 лет лишения свободы и штраф

Бывшего руководителя красноярского отделения Фонда социального страхования приговорили к лишению свободы на 5 лет в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Октябрьский районный суд признал Ирину Астанину виновной в мошенничестве в особо крупном размере. В ходе следствия выяснилось, что с января по июнь 2016 года Астанина с двумя соучастниками и при пособничестве своего мужа, похитила 1,3 млн рублей, которые предназначались для аренды помещений. Похитителей задержали с поличным после раздела очередной суммы.