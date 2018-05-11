Экс-главу Фонда соцстраха осудили на 5 лет лишения свободы и штраф
Астанина вместе с соучастниками похитила 1,3 млн рублей, которые предназначались для аренды помещений.
Астанина вместе с соучастниками похитила 1,3 млн рублей, которые предназначались для аренды помещений.
Бывшего руководителя красноярского отделения Фонда социального страхования приговорили к лишению свободы на 5 лет в колонии строгого режима. Об этом сообщили в
Октябрьский районный суд признал Ирину Астанину виновной в мошенничестве в особо крупном размере. В ходе следствия выяснилось, что с января по июнь 2016 года Астанина с двумя соучастниками и при пособничестве своего мужа, похитила 1,3 млн рублей, которые предназначались для аренды помещений. Похитителей задержали с поличным после раздела очередной суммы.
Вину признали не все обвиняемые. Сама обвиняемая получила 5 лет лишения свободы и 600 тысяч рублей штрафа. Супругу Астаниной суд назначил четыре года лишения свободы и 400 тысяч рублей штрафа. Двое соучастников остались на свободе, они получили условное наказание и штраф.