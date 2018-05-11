Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отказ от украинства: Одесса станет новым Севастополем - эксперт
Нужно ли срывать букву «Ш»?
4-летний мальчик спас жизнь своим младшим братьям-близнецам
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
Образ дня: Ирина Шейк в откровенном платье от Versace в Каннах
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Украина решила наказать пограничников ФСБ
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Заштатные середняки притормозили США с Кейном. Обзор дня на ЧМ
СМИ: Дзюба сыграет на ЧМ, шансы Глушакова меньше, чем у других
Образ дня: Ирина Шейк в откровенном платье от Versace в Каннах
Анна Нетребко надела необычную накидку
Американскому солдату выращивают ухо на предплечье
«Насморк» американки оказался спинномозговой жидкостью
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
10Историческая встреча лидеров двух Корей
09:30 (мск), источник: АиФ Красноярск

Экс-главу Фонда соцстраха осудили на 5 лет лишения свободы и штраф

Астанина вместе с соучастниками похитила 1,3 млн рублей, которые предназначались для аренды помещений.

Бывшего руководителя красноярского отделения Фонда социального страхования приговорили к лишению свободы на 5 лет в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Октябрьский районный суд признал Ирину Астанину виновной в мошенничестве в особо крупном размере. В ходе следствия выяснилось, что с января по июнь 2016 года Астанина с двумя соучастниками и при пособничестве своего мужа, похитила 1,3 млн рублей, которые предназначались для аренды помещений. Похитителей задержали с поличным после раздела очередной суммы.

Вину признали не все обвиняемые. Сама обвиняемая получила 5 лет лишения свободы и 600 тысяч рублей штрафа. Супругу Астаниной суд назначил четыре года лишения свободы и 400 тысяч рублей штрафа. Двое соучастников остались на свободе, они получили условное наказание и штраф.

Все новости региона
Сезон охоты на людей.Как спастись от клеща?
России предрекли сверхдоходы от нефти и газа
Россия не прошла в финал «Евровидения»
Израиль показал видео удара по комплексу «Панцирь-С1» в Сирии
Всего 6% россиян поддерживают повышение пенсионного возраста
Что даст России выход США из сделки с Ираном
Украина, Германия и Франция обсудили Донбасс без участия РФ
Россиянам оплатят время на прохождение диспансеризации
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Воробьеву звезды не светят. Россия проиграла Чехии Все четыре шайбы нашего соперника были заброшены при участии звезд «Бостона», которые прибыли в расположение команды вчера ранним утром
Авто
Первый «джип» Rolls-Royce — все подробности Компания Rolls-Royce представила один из самых роскошных кроссоверов в мире
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне Второй день Каннского фестиваля ознаменовался премьерой фильма Кирилла Серебренникова «Лето»
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь