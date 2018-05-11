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09:27 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии из психоневрологического интерната вновь сбежал подопечный

УФА, 11 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане 10 мая из филиала Кумертауского психоневрологического интерната, расположенного в селе Юмагузино Кугарчинского района, сбежал подопечный.

Источник: Башинформ

Агентству «Башинформ» в Минтруда РБ, в ведении которого находится учреждение, сообщили, что опасности для общества 24-летний Динарис Гафуров не представляет.

«Опасности сбежавший получатель соцуслуг не представляет. Он поступил сюда два года назад из Серафимовского дома-интерната для умственно отсталых детей. Совершил побег вчера», — сообщил представитель ведомства.

Динарис Гафуров, ростом 168 см, худощавого телосложения. Всех, кто знает о местоположении разыскиваемого, просят сообщить в ближайшее отделение полиции.

«Ушедший из интерната не пациент, у него статус — получатель социальных услуг, хотя он является психически больным человеком. Пациенты — это в психбольнице. В этом интернате хорошие условия, он строился как реабилитационный центр для взрослых инвалидов, поэтому тут вы не увидите высоких заборов с колючей проволокой. Забор здесь меньше полутора метров — лояльный. К подопечным также более лояльное отношение, их выводят на прогулки», — прокомментировал представитель Минтруда РБ.

Известно, что это не первый случай побега Динариса из спецучреждения. Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что молодой человек уходил из интерната в октябре прошлого года. Сотрудники полиции обнаружили его недалеко от деревни Туманчино Мелеузовского района.

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