В Башкирии из психоневрологического интерната вновь сбежал подопечный

Источник: Башинформ

Агентству «Башинформ» в Минтруда РБ, в ведении которого находится учреждение, сообщили, что опасности для общества 24-летний Динарис Гафуров не представляет.

«Опасности сбежавший получатель соцуслуг не представляет. Он поступил сюда два года назад из Серафимовского дома-интерната для умственно отсталых детей. Совершил побег вчера», — сообщил представитель ведомства.

Динарис Гафуров, ростом 168 см, худощавого телосложения. Всех, кто знает о местоположении разыскиваемого, просят сообщить в ближайшее отделение полиции.

«Ушедший из интерната не пациент, у него статус — получатель социальных услуг, хотя он является психически больным человеком. Пациенты — это в психбольнице. В этом интернате хорошие условия, он строился как реабилитационный центр для взрослых инвалидов, поэтому тут вы не увидите высоких заборов с колючей проволокой. Забор здесь меньше полутора метров — лояльный. К подопечным также более лояльное отношение, их выводят на прогулки», — прокомментировал представитель Минтруда РБ.