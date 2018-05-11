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09:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Кстовском районе с вертолета тушили загоревшуюся траву

Огонь распространился на площади в 1 га.

В Кстовском районе 10 мая с вертолета тушили загоревшуюся траву. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, пожар распространился на территории площадью в 1 га. По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в Кстовском районе установлен третий класс пожароопасности.

Возгорание произошло около садового товарищества «Рассвет» у деревни Чернуха, поэтому существовала реальная опасность, что огонь перекинется на садовые домики. Однако приехавшим пожарным удалось локализовать пожар, правда, для этого пришлось привлечь вертолет Ми-8 МЧС России. От огня никто не пострадал.

В настоящий момент в г.о. г. Саров, Вознесенском и Дивеевском районах Нижегородской области установили четвертый класс пожароопасности. Частично третий класс пожароопасности установился в 11 муниципалитетах: г. о. г. Шахунья, Бутурлинский, Ветлужский, Княгининский, Краснооктябрьский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский, Спасский, Тоншаевский, Уренский районы.

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