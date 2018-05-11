В Кстовском районе с вертолета тушили загоревшуюся траву
Огонь распространился на площади в 1 га.
Огонь распространился на площади в 1 га.
В Кстовском районе 10 мая с вертолета тушили загоревшуюся траву. Как сообщает
Возгорание произошло около садового товарищества «Рассвет» у деревни Чернуха, поэтому существовала реальная опасность, что огонь перекинется на садовые домики. Однако приехавшим пожарным удалось локализовать пожар, правда, для этого пришлось привлечь вертолет Ми-8 МЧС России. От огня никто не пострадал.
В настоящий момент в г.о. г. Саров, Вознесенском и Дивеевском районах Нижегородской области установили четвертый класс пожароопасности. Частично третий класс пожароопасности установился в 11 муниципалитетах: г. о. г. Шахунья, Бутурлинский, Ветлужский, Княгининский, Краснооктябрьский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский, Спасский, Тоншаевский, Уренский районы.