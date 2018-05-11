В Кстовском районе с вертолета тушили загоревшуюся траву

В Кстовском районе 10 мая с вертолета тушили загоревшуюся траву. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, пожар распространился на территории площадью в 1 га. По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в Кстовском районе установлен третий класс пожароопасности.

Возгорание произошло около садового товарищества «Рассвет» у деревни Чернуха, поэтому существовала реальная опасность, что огонь перекинется на садовые домики. Однако приехавшим пожарным удалось локализовать пожар, правда, для этого пришлось привлечь вертолет Ми-8 МЧС России. От огня никто не пострадал.