В Шарыпово за миллионный долг по алиментам мужчину лишили свободы

В Шарыпово злостного неплательщика алиментов лишили свободы на полтора месяца. В жизни своей 12-летней дочери мужчина не участвовал. Его долг по алиментам достиг 948 тысяч рублей.

Судебные приставы пытались вразумить отца и даже привлекали его к административной ответственности. Однако, проведя 10 суток в камере, мужчина не одумался — на работу не устроился, с ребенком общаться не начал.

«Судебные приставы привлекли должника к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ “неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей”, суд назначил ему наказание в виде 5 месяцев исправительных работ. Но и здесь осужденный проявил свою безответственность, ни разу не явившись на работы», — рассказали в пресс-службе судебных приставов края.