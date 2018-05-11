Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отказ от украинства: Одесса станет новым Севастополем - эксперт
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Сын Анастасии Стоцкой получил серьезную травму
Интересные факты о Второй мировой войне: об этом знают немногие
Звезда «Папиных дочек» экстремально похудела
Как разведчик с протезом стал легендойРусский Рэмбо и Человек-война — десятого мая Герою России, подполковнику ВДВ Анатолию Лебедю исполнилось бы 55 лет
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Украина решила наказать пограничников ФСБ
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Заштатные середняки притормозили США с Кейном. Обзор дня на ЧМ
СМИ: Дзюба сыграет на ЧМ, шансы Глушакова меньше, чем у других
Образ дня: Ирина Шейк в откровенном платье от Versace в Каннах
Анна Нетребко надела необычную накидку
Американскому солдату выращивают ухо на предплечье
«Насморк» американки оказался спинномозговой жидкостью
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
10Историческая встреча лидеров двух Корей
09:52 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Шарыпово за миллионный долг по алиментам мужчину лишили свободы

В заключении он проведет полтора месяца.

В Шарыпово злостного неплательщика алиментов лишили свободы на полтора месяца. В жизни своей 12-летней дочери мужчина не участвовал. Его долг по алиментам достиг 948 тысяч рублей.

Судебные приставы пытались вразумить отца и даже привлекали его к административной ответственности. Однако, проведя 10 суток в камере, мужчина не одумался — на работу не устроился, с ребенком общаться не начал.

«Судебные приставы привлекли должника к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ “неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей”, суд назначил ему наказание в виде 5 месяцев исправительных работ. Но и здесь осужденный проявил свою безответственность, ни разу не явившись на работы», — рассказали в пресс-службе судебных приставов края.

В итоге исправительные работы заменили на реальный срок.

Все новости региона
В Красноярске уничтожили 20 коробок санкционных яблок
России предрекли сверхдоходы от нефти и газа
Россия не прошла в финал «Евровидения»
Израиль показал видео удара по комплексу «Панцирь-С1» в Сирии
Всего 6% россиян поддерживают повышение пенсионного возраста
Что даст России выход США из сделки с Ираном
Украина, Германия и Франция обсудили Донбасс без участия РФ
Россиянам оплатят время на прохождение диспансеризации
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Воробьеву звезды не светят. Россия проиграла Чехии Все четыре шайбы нашего соперника были заброшены при участии звезд «Бостона», которые прибыли в расположение команды вчера ранним утром
Авто
Первый «джип» Rolls-Royce — все подробности Компания Rolls-Royce представила один из самых роскошных кроссоверов в мире
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне Второй день Каннского фестиваля ознаменовался премьерой фильма Кирилла Серебренникова «Лето»
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
В Москве построят горнолыжный курорт
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь