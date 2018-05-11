Пожар в Советском районе Воронежа тушили более 4 часов
Загорелись бесхозные постройки и склад площадью 1200 кв. м.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Загорелись бесхозные постройки и склад площадью 1200 кв. м.
Бесхозные постройки и складское помещение площадью 1200 кв. м. загорелись в 2:11 пятницы, 11 мая, сообщила
Огонь потушили в 6:23. К ликвидации пожара привлекли 58 человек и 17 единиц техники.
Сотрудники ГУ МЧС по региону устанавливают причину возгорания.