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09:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Пожар в Советском районе Воронежа тушили более 4 часов

Загорелись бесхозные постройки и склад площадью 1200 кв. м.

Бесхозные постройки и складское помещение площадью 1200 кв. м. загорелись в 2:11 пятницы, 11 мая, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. ЧП случилось на улице Дорожной. При пожаре никто не пострадал.

Огонь потушили в 6:23. К ликвидации пожара привлекли 58 человек и 17 единиц техники.

Сотрудники ГУ МЧС по региону устанавливают причину возгорания.

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