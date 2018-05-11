Южноуральского экс-чиновника оштрафовали на миллион за взятку

В Челябинской области вынесли приговор по делу бывшего председателя комитета архитектуры и градостроительства администрации Чебаркуля Сергея Шацкого.

Экс-чиновник признан виновным в получении взятки (часть 3 статьи 290 Уголовного кодекса РФ), сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Суд установил, что в марте 2016 года южноуралец получил 20 тысяч рублей от заинтересованного лица за то, что проголосовал за продажу земельного участка на заседании межведомственной комиссии по выбору земельных участков и размещению объектов строительства.

Уточняется, что преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу.

Суд приговорил Сергей Шацкого к штрафу в размере 1 миллион рублей с лишением права занимать должности на муниципальной и государственной службе сроком на два года.