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09:53 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Южноуральского экс-чиновника оштрафовали на миллион за взятку

ЧЕБАРКУЛЬ, 11 мая, ФедералПресс. Штраф оказался больше взятки в 50 раз.

В Челябинской области вынесли приговор по делу бывшего председателя комитета архитектуры и градостроительства администрации Чебаркуля Сергея Шацкого.

Экс-чиновник признан виновным в получении взятки (часть 3 статьи 290 Уголовного кодекса РФ), сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Суд установил, что в марте 2016 года южноуралец получил 20 тысяч рублей от заинтересованного лица за то, что проголосовал за продажу земельного участка на заседании межведомственной комиссии по выбору земельных участков и размещению объектов строительства.

Уточняется, что преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу.

Суд приговорил Сергей Шацкого к штрафу в размере 1 миллион рублей с лишением права занимать должности на муниципальной и государственной службе сроком на два года.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее был осужден бывший замглавы Чебаркуля Алексей Сафонов. Его признали виновным в получении от предпринимателя взятки за несколько контрактов по ремонту теплосетей и общее покровительство. Речь шла о сумме в 1,8 миллиона рублей. В итоге чиновника приговорили к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 11,1 миллиона рублей.

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