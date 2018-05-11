Южноуральского экс-чиновника оштрафовали на миллион за взятку
ЧЕБАРКУЛЬ, 11 мая, ФедералПресс. Штраф оказался больше взятки в 50 раз.
ЧЕБАРКУЛЬ, 11 мая, ФедералПресс. Штраф оказался больше взятки в 50 раз.
В Челябинской области вынесли приговор по делу бывшего председателя комитета архитектуры и градостроительства администрации Чебаркуля Сергея Шацкого.
Суд установил, что в марте 2016 года южноуралец получил 20 тысяч рублей от заинтересованного лица за то, что проголосовал за продажу земельного участка на заседании межведомственной комиссии по выбору земельных участков и размещению объектов строительства.
Уточняется, что преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу.
Суд приговорил Сергей Шацкого к штрафу в размере 1 миллион рублей с лишением права занимать должности на муниципальной и государственной службе сроком на два года.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее был осужден бывший замглавы Чебаркуля Алексей Сафонов. Его признали виновным в получении от предпринимателя взятки за несколько контрактов по ремонту теплосетей и общее покровительство. Речь шла о сумме в 1,8 миллиона рублей. В итоге чиновника приговорили к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 11,1 миллиона рублей.