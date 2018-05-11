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09:49 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском районе арестовали грабителя

В полицию обратилась 89-летняя жительница деревни Луговая с заявлением о грабеже. Днем ее знакомый открыто похитил у нее четыре тысячи рублей.

Безработный и ранее судимый знакомый женщины — житель поселка Юго-Камский 1962 года рождения — был задержан. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Сейчас задержанные находится в изоляторе временного содержания. Деньги вернули пенсионерке.

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