В Пермском районе арестовали грабителя
В полицию обратилась 89-летняя жительница деревни Луговая с заявлением о грабеже. Днем ее знакомый открыто похитил у нее четыре тысячи рублей.
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В полицию обратилась 89-летняя жительница деревни Луговая с заявлением о грабеже. Днем ее знакомый открыто похитил у нее четыре тысячи рублей.
Безработный и ранее судимый знакомый женщины — житель поселка
Сейчас задержанные находится в изоляторе временного содержания. Деньги вернули пенсионерке.