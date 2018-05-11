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09:44 (мск), источник: АиФ Уфа

67-летний преподаватель УГАТУ попался на взятках

Мужчина признал свою вину и уволился.

В Уфе 67-летний преподаватель УГАТУ обвиняется во взяточничестве. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в декабре 2017 года преподаватель за 500 рублей с каждого, проставил зачёт по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» 32-ум студентам.

После передачи денег один из студентов обратился в полицию.

Мужчина признал вину и уволился из вуза во время расследования. Уголовное дело направлено в суд.

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