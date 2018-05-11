67-летний преподаватель УГАТУ попался на взятках
Мужчина признал свою вину и уволился.
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Мужчина признал свою вину и уволился.
В Уфе 67-летний преподаватель УГАТУ обвиняется во взяточничестве. Возбуждено уголовное дело, сообщает
По версии следствия, в декабре 2017 года преподаватель за 500 рублей с каждого, проставил зачёт по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» 32-ум студентам.
После передачи денег один из студентов обратился в полицию.
Мужчина признал вину и уволился из вуза во время расследования. Уголовное дело направлено в суд.