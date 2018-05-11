В Подмосковье зафиксировали первый в этом сезоне случай укуса гадюки

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«Неприятная встреча 57-летнего экономиста Татьяны с ползучей гостьей произошла 7 мая в Талдомском районе. Женщина отдыхала на даче и во время прополки огорода в левую руку ее укусила гадюка. Дама в этот же день обратилась в местную больницу. Врачи вкололи пострадавшей противоядие и госпитализировали на два дня», — отмечается в материале.

Выписавшись сразу после праздников, женщина почувствовала себя лучше, у нее снизилась температура, но отек руки стал резко прогрессировать. Уже в Москве пострадавшая обратилась в ведомственную клинику, откуда ее госпитализировали в Склиф. В настоящее время врачи почти справились с недугом.

Как пояснил герпетолог, сотрудник Института биоорганической химии РАН Владислав Старков, Талдомский район — излюбленная гадюками местность.