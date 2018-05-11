Начальника Канской таможни осудили за взятку

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

За взятку 32-летнего начальника Канского таможенного поста приговорили к 8 годам тюрьмы и штрафу в размере 4 млн рублей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ФСБ по Красноярскому краю.

Установлено, что в 2017 году мужчину задержали на трассе в районе деревни Вознесенка. В его автомобиле обнаружили коробку из-под чая, в которой находились деньги — 200 тысяч рублей.

«Сумма получена начальником Канского таможенного поста от директора одного из местных предприятий, занимающихся оптовой торговлей лесоматериалами», — пояснили в ведомстве.

Начальник таможни вымогал деньги, обещая помогать бизнесменам. В случае отказа мужчина «угрожал искусственно чинить препятствия предпринимателям при прохождении контроля».