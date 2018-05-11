Начальника Канской таможни осудили за взятку
Его приговорили к 8 годам тюрьмы.
Его приговорили к 8 годам тюрьмы.
За взятку 32-летнего начальника Канского таможенного поста приговорили к 8 годам тюрьмы и штрафу в размере 4 млн рублей. Об этом сегодня сообщили в
Установлено, что в 2017 году мужчину задержали на трассе в районе деревни Вознесенка. В его автомобиле обнаружили коробку
«Сумма получена начальником Канского таможенного поста от директора одного из местных предприятий, занимающихся оптовой торговлей лесоматериалами», — пояснили в ведомстве.
Начальник таможни вымогал деньги, обещая помогать бизнесменам. В случае отказа мужчина «угрожал искусственно чинить препятствия предпринимателям при прохождении контроля».
10 мая 2018 года в Канске состоялся суд. Свой срок 32-летний осужденный будет отбывать в колонии строгого режима.