Более 2 тыс. пистолетов и ружей отобрали у жителей Иркутской области

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Сейчас в собственности у жителей Иркутской области находится 153 тыс. пистолетов, ружей и другого вида оружия. Владельцы обязаны обеспечить безопасное хранение оружия, чтобы до него не добрались посторонние.

С начала года сотрудники Росгвардии провели 245 проверок обеспечения сохранности оружия юридическими лицами, условия хранения оружия проверены более чем у 28 тыс. владельцев, составлено 1769 административных протоколов. Было аннулировано 389 лицензий и разрешений на хранение и ношение гражданского огнестрельного оружия.