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09:58 (мск), источник: Baikal-info.ru

Более 2 тыс. пистолетов и ружей отобрали у жителей Иркутской области

За нарушения правил хранения и использования оружия у жителей Иркутской области за четыре месяца 2018 года изъято свыше 2 тыс. единиц оружия и 2586 патронов различного калибра. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по региону.

Источник: Reuters

Сейчас в собственности у жителей Иркутской области находится 153 тыс. пистолетов, ружей и другого вида оружия. Владельцы обязаны обеспечить безопасное хранение оружия, чтобы до него не добрались посторонние.

С начала года сотрудники Росгвардии провели 245 проверок обеспечения сохранности оружия юридическими лицами, условия хранения оружия проверены более чем у 28 тыс. владельцев, составлено 1769 административных протоколов. Было аннулировано 389 лицензий и разрешений на хранение и ношение гражданского огнестрельного оружия.

С начала года жители Иркутской области добровольно сдали 100 единиц оружия на сумму 500 тыс. рублей.

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