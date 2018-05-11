Мошенники выманили у пенсионера в Екатеринбурге все сбережения

Мужчина услышал по радио рекламу о фирме, занимающейся перерасчетом пенсии. Он позвонил туда, рассказал про свой стаж и зарплату.

«Юристы из фирмы ему сказали, что действительно государство неправильно насчитало пенсию, не доплатили около миллиона, после чего запросили 40 тысяч за то, чтобы выслать пенсионеру документы для перерасчета. Мужчина перевел деньги, и фирма исчезла», — написал пользователь группы «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «Вконтакте».

Но вскоре появилась другая организация. Ее представители сами вышли на связь с пенсионером и объяснили, что прежняя фирма более не существует, а они должны выполнить обязательства.

«Прислали почтой до востребования договор об оказании юридических услуг. Попросили 41 тысячу за услуги. Потом еще 200 тысяч. В общей сложности получилось 900 тысяч — все сбережения, которые мужчина накопил за свою жизнь. После того, как деньги закончились, пенсионер обратился в полицию», — написал пользователь.

Комментаторы отреагировали на пост — по-разному — от сочувствия до иронии.

«Блин, вот почему старики такие наивные», — написал один из читателей.

«Так у нас же всё так… теперь дед виноват конечно… а “компашка” дальше будет деньги со стариков качать», — написал другой.