Новосибирский колледж, где произошло ЧП со стрельбой, возобновил работу

Источник: РИА Новости

По данным СК, утром 10 мая 17-летний студент Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н. А. Лунина пришел на занятия, в коридоре колледжа собрал принесенное с собой гладкоствольное ружье, зашел в учебный класс и выстрелил в сокурсника. После этого он покончил с собой.

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Раненный в плечо подросток и двое его товарищей, выпрыгнувших в окно, попали в больницу. Заведено дело по статье УК РФ «покушение на убийство совершенное общеопасным способом». По данным прокуратуры, причиной поведения подростка могла стать конфликтная ситуация между учащимися колледжа.

«Сегодня колледж уже работает», — сообщил собеседник агентства. Руководство филиала колледжа не комментирует ситуацию в связи с продолжающимися следственными действиями.

Ранее облправительство сообщило, что в связи с инцидентом в Барабинске, по результатам внеплановой поездки в город главы региона Андрея Травникова, состоявшейся 10 мая, будет принят ряд мер по усилению безопасности в образовательных учреждениях.