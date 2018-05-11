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09:39 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Два человека пострадали в ДТП двух маршруток в Бердске

По данным ГИБДД, один из водителей не пропустил другого на нерегулируемом перекрестке.

Два человека пострадали в ДТП двух маршруток в Бердске, об этом «Вестям» сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

Авария произошла днем 11 мая примерно в 11 часов в Бердске, на перекрестке улиц Боровая и Рогачёва. В Водитель автомобиля «Газель» нарушил правила проезда перекрестке, не предоставив преимущество другому водителю маршрутки.

В ДТП пострадали два человека — водитель одной из маршруток, а также пассажир. Данных об их состоянии пока нет.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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