Два человека пострадали в ДТП двух маршруток в Бердске, об этом «Вестям» сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

Авария произошла днем 11 мая примерно в 11 часов в Бердске, на перекрестке улиц Боровая и Рогачёва. В Водитель автомобиля «Газель» нарушил правила проезда перекрестке, не предоставив преимущество другому водителю маршрутки.

В ДТП пострадали два человека — водитель одной из маршруток, а также пассажир. Данных об их состоянии пока нет.